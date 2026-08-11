Tutto pronto per la festa di San Rocco a Recco: stand gastronomici, fuochi d’artificio e devozione

Recco. Torna la festa di San Rocco, in programma dal 14 al 16 agosto nell’omonima frazione di Recco, con un ricco calendario di appuntamenti religiosi e civili. Messe, musica, gastronomia e la sentita partecipazione dei quartieri caratterizzeranno l’evento, che culminerà il 16 agosto nella tradizionale ricorrenza presso l’antica chiesa dedicata al santo guaritore delle malattie e protettore dei viandanti.

La festa si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Recco. “Ogni anno, in occasione della ricorrenza, l’Amministrazione comunale rinnova l’adempimento del voto storico con l’accensione del cero, gesto di riconoscenza verso il Santo. È un appuntamento molto sentito dalla comunità e rappresenta anche l’occasione per assistere alle prime sparate dei quartieri Fiume–San Martino, Verzemma, Collodari e Corticella, preludio alla grande festa dell’8 settembre” sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo.

Le celebrazioni liturgiche inizieranno venerdì 14 agosto con la Santa Messa delle ore 18. Sabato 15 agosto sono previste Sante Messe alle ore 8, alle ore 11, e alle ore 18. Alle ore 10 è in programma l’alzabandiera dei quartieri.

La giornata più solenne sarà domenica 16 agosto. Alle ore 8 la Santa Messa sarà celebrata da monsignor Massimo Marasini, mentre alle ore 11 si svolgerà la solenne concelebrazione presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, con l’adempimento del voto storico da parte delle autorità cittadine e la tradizionale sparata di mascoli del Quartiere Collodari. Alle ore 18 è prevista un’ulteriore Santa Messa. Alle ore 20.30 si terrà la preghiera vespertina a San Rocco, seguita dalla processione con la statua del santo lungo le vie della parrocchia, accompagnata dalla Filarmonica Rossini di Recco.

La tradizione delle sparate dei quartieri scandirà il percorso: alla partenza il Quartiere Fiume–San Martino, durante la processione il Quartiere Corticella, al termine il Quartiere Verzemma. La serata si concluderà con la cerimonia di affidamento della città a San Rocco, la benedizione con la reliquia e un spettacolo pirotecnico.

La festa laica parte il 14 agosto alle ore 19 con l’apertura degli stand gastronomici, seguita alle ore 20 dall’atteso Dog Pride, la serata di intrattenimento musicale sarà curato dalla scuola di Musica Moderna diretta da Barbara Firrarello.

Sabato 15 agosto, gli stand gastronomici riapriranno alle ore 19, mentre alle ore 20.30 è in programma la Baby Dance con Veronica. A seguire, alle ore 21.30, la serata musicale con Sabrina & Keomi. Durante la tre giorni di festa, gli stand gastronomici apriranno alle ore 19.