Madonna della Guardia, il programma della festa al santuario il 28 e 29 agosto

Ceranesi. Al santuario di Nostra Signora della Guardia venerdì 28 e sabato 29 agosto si celebra la festa della memoria dell’apparizione della Madonna della Guardia, ricorrenza che richiama ogni anno migliaia di pellegrini da Genova, dalla Liguria e da numerose altre località.

28 agosto – Il pellegrinaggio della vigilia

Le celebrazioni saranno precedute, venerdì 28 agosto, dal tradizionale pellegrinaggio della vigilia, guidato da monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova.

La partenza è fissata alle 20 dalle Batterie. I pellegrini raggiungeranno a piedi il santuario, dove seguiranno la messa vigiliare e l’adorazione eucaristica notturna. Un appuntamento particolarmente suggestivo che, nella vigilia della festa, invita a vivere il cammino verso il santuario come esperienza di preghiera, affidamento e comunione.

29 agosto – Il programma della festa

Sabato 29 agosto un intenso programma liturgico accompagnerà i fedeli fin dalle prime ore del mattino e offrirà a tutti la possibilità di partecipare alle celebrazioni.

Alle 7, 8 e 9 saranno celebrate le Sante Messe mattutine in basilica. Alle 10, alla Cappella dell’Apparizione, commemorazione dell’apparizione e supplica. Seguirà la tradizionale processione delle confraternite, che accompagnerà i fedeli verso la basilica, dove alle 10.45 sarà celebrata la messa pontificale presieduta dall’arcivescovo Tasca.

Nel pomeriggio, alle 16, la Santa Messa solenne sarà presieduta dal cardinale Angelo Bagnasco, nel 60esimo anniversario della sua ordinazione sacerdotale. Seguiranno la celebrazione delle 17.15 in basilica e, alle 18.30, la messa all’aperto alla Cappella dell’Apparizione.

La giornata di festa si concluderà alle 21 con un momento di contemplazione spirituale e culturale, animato da musiche d’organo e violino, canti e brani mariani della tradizione classica, coordinato dal maestro Damiano Profumo.

Viabilità e informazioni per i pellegrini

In occasione della festa, il Comune di Ceranesi ha disposto specifiche misure per garantire la sicurezza dei partecipanti e la fluidità della circolazione.

In particolare, sabato 29 agosto, dalle ore 7 alle ore 20, sarà in vigore il divieto assoluto di sosta lungo tutta la SP52 del Santuario di Nostra Signora della Guardia.

I pellegrini sono pertanto invitati a utilizzare i parcheggi di interscambio e il servizio di trasporto pubblico Amt, che sarà potenziato in occasione della festa.