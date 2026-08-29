Genova celebra la Madonna della Guardia: la festa per la ricorrenza dell’apparizione sul monte Figogna

Genova. Questa mattina si sono svolte le celebrazioni per la Festa della Madonna della Guardia, per l’anniversario dell’apparizione del monte Figogna avvenuta, secondo la tradizione, il 29 agosto 1490. Presenti la sindaca di Genova Silvia Salis e il presidente di Regione Liguria Marco Bucci.

La ricorrenza si conferma anche quest’anno uno degli appuntamenti più radicati e sentiti nella storia e nella tradizione di Genova. Un momento di forte unione spirituale e civica, capace di richiamare migliaia di cittadini e di rinsaldare il legame profondo tra le istituzioni e il territorio.

“La festa della Madonna della Guardia rappresenta un pilastro fondamentale della storia e dell’identità genovese, capace di unire le generazioni e rinsaldare il senso di appartenenza alla nostra comunità – ha detto la sindaca Silvia Salis – Da questo punto di osservazione che sovrasta Genova, rinnoviamo l’impegno concreto dell’amministrazione nel valorizzare le nostre radici, affrontando con fiducia, stima e rispetto il lavoro quotidiano per costruire il futuro della nostra città, avendo come unico obiettivo il bene comune di tutte e tutti, come ci ha esortato oggi a fare il nostro arcivescovo, padre Marco Tasca”.

“E’ stata una giornata molto partecipata, che ha unito Genova e i Comuni dell’entroterra attorno a una tradizione profondamente radicata nella nostra storia – dichiara il presidente Marco Bucci –. Un momento che testimonia ancora una volta la forza delle nostre comunità e l’importanza di mantenere vivo il legame tra territori, istituzioni e cittadini, custodendo un patrimonio di valori e tradizioni che appartiene a tutta la Liguria e ai liguri”.

La mattinata si è aperta alla Cappella dell’Apparizione con la commemorazione e la Supplica, seguite dalla tradizionale processione delle Confraternite verso la Basilica. Qui monsignor Marco Tasca, arcivescovo di Genova, ha presieduto la Messa Pontificale alla presenza del presidente Bucci, dei sindaci del territorio e delle autorità civili, religiose e militari.