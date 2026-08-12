Ferragustando: in via San Bernardo pranzo sociale a prezzo fisso (e contenuto)

Genova. Torna Ferragustando nel ricordo di Silvestro Pintori, ristoratore e artista che ideò l’iniziativa per regalare alcune ore di socialità attiva agli abitanti e simpatizzanti del centro storico in zona di via San Bernardo.

Anche quest’anno per sabato 15 agosto il Civ Antiche Vie di San Bernardo organizza un pranzo sociale a prezzo fisso (e contenuto) dedicato a residenti e ospiti della via nella giornata di ferie per antonomasia.

Anche quando la città si svuota per le vacanze, c’è chi per scelta o necessità è costretto a rimanere a casa, facendo i conti con il calore e, talvolta, la solitudine: a tutti loro è dedicata la lunga tavolata che viene allestita da piazza Ferretto lungo un tratto di via San Bernardo dove, al costo di soli 16 euro per gli adulti e 10 per i bambini, sarà possibile consumare un pranzo completo, bevande comprese, prenotando il proprio posto al numero 320.1884351 o alla gelateria Gelato du Caruggiu in via San Bernardo 19.

L’iniziativa è resa possibile dalla sinergia tra i locali aderenti – Cialtroneria, Cibus, Mongiardino, Arbanella, Gelato do Caruggiu, Honey Bar, Mangiabuono -, gli sponsor – cascina San Martio di Ovada, Cartaplast, Carrefour via di Canneto il Lungo, Proba, Pastificio Canneto, Torielli – e di tutti gli operatori che hanno prestato, a vario titolo, la loro disponibilità. L’appuntamento è per sabato 15 agosto a partire dalle 12.