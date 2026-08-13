A Ferragosto i musei civici aperti e a prezzo ridotto: l’elenco e gli orari

Genova. Tariffa ridotta nei musei civici cittadini per Ferragosto. Sabato 15 e domenica 16 le strutture resteranno aperte per turisti e genovesi, con biglietti a prezzo scontato per incentivare le visite.

L’iniziativa è promossa dall’assessorato alla cultura del Comune di Genova, e punta a rendere ancora più accessibile l’offerta museale cittadina in due giornate tradizionalmente caratterizzate dalla forte presenza di turisti.

Dalle collezioni d’arte ai musei storici, dalle testimonianze legate alla storia di Genova alle raccolte scientifiche e archeologiche il sistema dei Musei civici rappresenta un patrimonio diffuso sul territorio e un’opportunità per conoscere la città attraverso le sue molteplici identità.

“Vogliamo che le giornate di Ferragosto siano un’occasione per entrare nei nostri musei e riscoprire la straordinaria ricchezza culturale di Genova – dice l’assessore comunale alla Cultura Giacomo Montanari – La tariffa ridotta per tutti è un invito rivolto sia ai genovesi che restano in città, sia ai tanti turisti presenti a Genova di scoprire il nostro patrimonio. Rendere la cultura più accessibile significa valorizzare il nostro patrimonio e soprattutto farlo vivere “.

L’agevolazione sarà valida secondo gli orari di apertura previsti per i seguenti musei:

Musei di Strada Nuova (ridotto 9 euro)

Museo di S. Agostino (ridotto 6 euro)

Complesso monumentale della Lanterna (ridotto 5 euro)

Museo d’Arte Orientale Edoardo Chiossone (ridotto 6 euro)

Castello D’Albertis – Museo delle Culture del Mondo (ridotto 6 euro)

Raccolte Frugone, Galleria di Arte Moderna Wolfsoniana, Museo Luxoro (ridotto cumulativo 9 euro)

I musei che resteranno aperti a Ferragosto sono:

Musei di Strada Nuova: dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura);

Museo di Archeologia Ligure: dalle 11:30 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura);

Museo di Sant’Agostino: dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura);

Giannettino Luxoro: visite guidate alle 12:00, 14:00 e 15:30;

Raccolte Frugone: dalle 11:30 alle 19:00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura);

https://www.museidigenova.it/it/gam-galleria-darte-modernaGAM: dalle 11:30 alle 19:00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura);

Wolfsoniana: dalle 11:30 alle 19:00 (ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura);

Castello D’Albertis-Museo delle Culture del Mondo: dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso un’ora prima della chiusura);

Casa di Colombo: dalle 10:00 alle 19:30;

Galata Museo del Mare: dalle 10:00 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00);

MEI-Museo dell’Emigrazione Italiana: dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00);

Museo del Tesoro: il museo è chiuso, sono aperte le Torri della Cattedrale dalle 12:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30)

Complesso monumentale della Lanterna: dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00);

Via del Campo29rosso: dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 19:00;

Palazzo Reale e Spinola: dalle 13:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:30);

Villa del Principe: dalle 10:00 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:00);

Memoriale 14 agosto 2028: il 15 agosto è chiuso, aperto il 13 e 14 agosto dalle 10:00 alle 17:00)

Villa Durazzo Pallavicini: dalle 10:00 alle 19:30 (ultimo accesso alle 17:30).

“Ricordo inoltre la gratuità totale per gli under 18 e quella relativa alla domenica per i residenti nella città metropolitana di Genova – conclude Montanari – e che, per tutto il mese di agosto, i visitatori over 65 possono accedere gratuitamente ai musei del Comune di Genova”.