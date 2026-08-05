Ex Mira Lanza, l’11 agosto riapre via Lepanto: “Alleggerirà il traffico della Valpolcevera”

Genova. Martedì 11 agosto sarà effettuato il collaudo e finalmente sarà riaperta la viabilità di via Lepanto e del sottopasso, un’arteria strategica per tutta la zona della Valpolcevera. Questa mattina l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Ferrante si è recato in sopralluogo nell’area dell’ex Mira Lanza insieme al presidente del Municipio V Valpolcevera Michele Versace e al consigliere comunale delegato alle Vallate Enrico Vassallo.

In cantiere gli operai della Cospe stanno eseguendo gli ultimi ritocchi in vista del collaudo finale di via Lepanto e del sottopasso. L’azienda bergamasca è impegnata nella riqualificazione dell’area industriale dismessa e privata con un progetto di rigenerazione dopo aver già bonificato il mega sito di 40mila metri quadrati, abbandonato da decenni.

“L’ex Mira Lanza è un immenso cantiere nella zona della Valpolcevera – afferma l’assessore Ferrante – che è già un territorio interessato da troppi cantieri. Siamo venuti a fare visita a questo cantiere, che viene gestito in maniera eccellente dalla Cospe, perché volevamo verificare lo stato di avanzamento dei lavori soprattutto su via Lepanto dove in particolare avvertiamo la necessità di snellire la viabilità di questo territorio. Abbiamo dialogato con la Cospe, controllando e vigilando sulla qualità del cantiere e sul cronoprogramma, abbiamo verificato che stanno rispettando il cronoprogramma e, cosa importantissima, dall’11 agosto sarà possibile riutilizzare via Lepanto”. “Sono stati eseguiti anche lavori di mitigazione idraulica – osserva l’assessore che ha anche la delega alla Protezione Civile – e quindi il sottopasso è totalmente in sicurezza idraulica. Ciò alleggerirà molto questa zona della Valpolcevera”.

Il sopralluogo alla ex Mira Lanza è stato anche l’occasione per l’assessore di fare il punto con il presidente Versace sui lavori che interessano il Municipio. “Il lavoro che sto portando avanti come assessore – spiega Ferrante – in collaborazione con il Municipio, è di vigilare su tutte le fasi dei vari cantieri di questo territorio. Ad esempio, la metropolitana dove abbiamo ripreso i lavori sulla Brin-Canepari, e le cabine di regia costanti e continue con Cociv-Rfi. Come amministrazione abbiamo bisogno di vigilare e monitorare costantemente questi cantieri affinché queste opere arrivino a termine e anche i cittadini abbiano una prospettiva di termine dei lavori e, soprattutto, è necessario che anche l’amministrazione comunale – conclude l’assessore – vigili sul fatto che le opere a scomputo vadano effettivamente a servizio della qualità dei quartieri”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente del Municipio Valpolcevera: «”Oggi ci stiamo avvicinando alla riapertura di via Lepanto – dichiara Michele Versace – per noi un aspetto estremamente importante perché consentirà di alleggerire il traffico intensissimo che c’è in valle dovuto anche a tutte le grandi cantierizzazioni. Direi che la nostra valle è un caso unico probabilmente in Italia, perché ci sono i cantieri delle grandi opere infrastrutturali che pesano moltissimo sulla viabilità. Via Lepanto consentirà al traffico proveniente da Bolzaneto e a quello in uscita dai magazzini di Teglia di impegnare subito la strada di sponda quindi di potersi dirigere anche verso l’autostrada alleggerendo tantissimo la situazione critica che c’è in piazza Pallavicini e via Rossini per via dei lavori di Cociv della sostituzione dell’impalcato sul Polcevera. Credo che questo sia un notevolissimo passo avanti, finalmente. Attendiamo adesso – conclude Versace – che vengano fatti alcuni aggiustamenti e, grazie al costruttore che sta lavorando nell’ex area Mira Lanza, che ci sia anche la possibilità di avere degli spazi da dedicare alla cittadinanza”.