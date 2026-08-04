Ex Ilva, il Consiglio regionale: “Cornigliano vada avanti anche senza Taranto, si valuti l’intervento pubblico”

Genova. Proseguire il dialogo col ministero delle Imprese affinché “venga garantita la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Cornigliano, indipendentemente dagli esiti del procedimento relativo allo stabilimento di Taranto”. Chiedere al Governo “soluzioni alternative di approvvigionamento dei semilavorati (bramme, rotoli coils) per gli impianti a freddo” di Genova per scongiurarne lo stop. Ma anche di approfondire “la possibilità di un intervento pubblico nella definizione del piano industriale e negli investimenti funzionali alla sua realizzazione”.

Sono i principali impegni assunti dalla giunta Bucci in un ordine del giorno unitario sul futuro dell’ex Ilva, presentato dal capogruppo del Pd Armando Sanna come primo firmatario e approvato all’unanimità oggi in consiglio regionale.

L’ordine del giorno chiede poi che il Governo assicuri “un confronto costante tempestivo, e non episodico, con la Regione Liguria, il Comune di Genova e le organizzazioni sindacali in ogni fase del processo relativo al futuro assetto proprietario industriale del gruppo ex Ilva”. Un altro punto richiesto riguarda la vigilanza, per quanto di competenza regionale, della tutela dei livelli occupazionali diretti e dell’indotto legato allo stabilimento di Cornigliano. La giunta dovrà inoltre riferire tempestivamente al Consiglio regionale gli esiti del tavolo tecnico ministeriale e ogni successivo sviluppo rilevante della vicenda, garantendo un’informativa periodica e puntuale all’assemblea, e dovrà promuovere, in raccordo con il Comune di Genova e con le parti sociali, ogni iniziativa utile a valorizzare le prospettive di reindustrializzazione di sviluppo economico dell’area di Cornigliano nel quadro di una strategia di lungo periodo per la siderurgia e la manifattura genovese Ligure.

Infine, il documento chiede che il Governo operi per la partecipazione dei grandi player nazionali strutturalmente collegati alla produzione siderurgica nell’ambito del piano industriale, al fine di rafforzare la tenuta produttiva e finanziaria e garantire le migliori condizioni per il rilancio del settore, strategico per l’economia ligure e italiana.

In avvio di seduta l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana ha riferito all’aula l’avvio di una serie di tavoli tecnici e ha spiegato che al termine del percorso il ministro Urso si è impegnato a un ulteriore confronto con il Comune di Genova e la Regione Liguria. Nell’incontro del 28 luglio scorso il presidente Bucci ha ribadito che lo stabilimento di Cornigliano è un asset strategico nazionale e che la tutela dell’occupazione e la continuità produttiva sono preoccupazioni costanti. “Siamo a fianco e in costante contatto con le organizzazioni sindacali – ha concluso – e condividiamo la loro preoccupazione. Cornigliano non deve pagare il prezzo di una crisi del genere“.