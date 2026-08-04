Ex Ilva, il Consiglio regionale: “Cornigliano vada avanti anche senza Taranto, si valuti l’intervento pubblico”

Genova. Proseguire il dialogo col ministero delle Imprese affinché “venga garantita la continuità produttiva e occupazionale dello stabilimento di Cornigliano, indipendentemente dagli esiti del procedimento relativo allo stabilimento di Taranto”. Chiedere al Governo “soluzioni alternative di approvvigionamento dei semilavorati (bramme, rotoli coils) per gli impianti a freddo” di Genova per scongiurarne lo stop. Ma anche di approfondire “la possibilità di un intervento pubblico nella definizione del piano industriale e negli investimenti funzionali alla sua realizzazione”.
Sono i principali impegni assunti dalla giunta Bucci in un ordine del giorno unitario sul futuro dell’ex Ilva, presentato dal capogruppo del Pd Armando Sanna come primo firmatario e approvato all’unanimità oggi in consiglio regionale.
L’ordine del giorno chiede poi che il Governo assicuri “un confronto costante tempestivo, e non episodico, con la Regione Liguria, il Comune di Genova e le organizzazioni sindacali in ogni fase del processo relativo al futuro assetto proprietario industriale del gruppo ex Ilva”. Un altro punto richiesto riguarda la vigilanza, per quanto di competenza regionale, della tutela dei livelli occupazionali diretti e dell’indotto legato allo stabilimento di Cornigliano. La giunta dovrà inoltre riferire tempestivamente al Consiglio regionale gli esiti del tavolo tecnico ministeriale e ogni successivo sviluppo rilevante della vicenda, garantendo un’informativa periodica e puntuale all’assemblea, e dovrà promuovere, in raccordo con il Comune di Genova e con le parti sociali, ogni iniziativa utile a valorizzare le prospettive di reindustrializzazione di sviluppo economico dell’area di Cornigliano nel quadro di una strategia di lungo periodo per la siderurgia e la manifattura genovese Ligure.
Infine, il documento chiede che il Governo operi per la partecipazione dei grandi player nazionali strutturalmente collegati alla produzione siderurgica nell’ambito del piano industriale, al fine di rafforzare la tenuta produttiva e finanziaria e garantire le migliori condizioni per il rilancio del settore, strategico per l’economia ligure e italiana.
In avvio di seduta l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana ha riferito all’aula l’avvio di una serie di tavoli tecnici e ha spiegato che al termine del percorso il ministro Urso si è impegnato a un ulteriore confronto con il Comune di Genova e la Regione Liguria. Nell’incontro del 28 luglio scorso il presidente Bucci ha ribadito che lo stabilimento di Cornigliano è un asset strategico nazionale e che la tutela dell’occupazione e la continuità produttiva sono preoccupazioni costanti. “Siamo a fianco e in costante contatto con le organizzazioni sindacali – ha concluso – e condividiamo la loro preoccupazione. Cornigliano non deve pagare il prezzo di una crisi del genere“.
“L’informativa sull’ex Ilva ha confermato l’assenza di una strategia chiara da parte della Regione e del Governo su una delle vertenze industriali più importanti del Paese – accusano però i gruppi di opposizione -. Avevamo chiesto questa informativa per conoscere gli esiti dell’incontro tra il presidente Bucci e il ministro Urso e per capire quali fossero le prospettive per gli stabilimenti liguri. Oggi, però, non sono emersi elementi nuovi, né rassicurazioni sui nodi che continuano a gravare sul futuro del gruppo. Il destino dello stabilimento di Cornigliano è strettamente legato al nodo politico che deve essere sciolto al più presto. Nessuno trarrebbe beneficio da un eventuale collasso del gruppo, che aprirebbe soltanto la strada a operazioni speculative con pesanti ricadute sull’occupazione e sul tessuto produttivo. Dall’informativa è emerso invece che la strategia della Regione continua a essere quella di attendere le mosse del ministro Urso, come se quanto accaduto fino a oggi non fosse sufficiente a dimostrare l’inadeguatezza del percorso seguito”.
“Sul tema centrale – proseguono – non è arrivata alcuna risposta: il Governo intende continuare con la farsa di gare destinate ad andare deserte oppure è disposto ad aprire finalmente un confronto serio sulla nazionalizzazione, unica strada che può garantire la continuità produttiva, la salvaguardia dei posti di lavoro e il futuro della siderurgia italiana? Per questo ribadiamo con forza la richiesta di convocare al più presto un Consiglio regionale straordinario interamente dedicato alla crisi dell’ex Ilva. È necessario che il Consiglio possa discutere in maniera approfondita delle prospettive industriali e occupazionali, delle iniziative che la Regione intende assumere e del confronto con il Governo”.
Oggi, intanto, al tavolo di confronto coi sindacati si sono presentati solo i tecnici del ministero. Le sigle dei metalmeccanici hanno chiesto al Governo una nuova convocazione per discutere una proposta politica.
Nel frattempo proseguono le trattative e le valutazioni dei commissari nell’ambito della gara per la vendita degli impianti. Nelle scorse ore il gruppo indiano Jindal ha confermato la volontà di proseguire nell’ambito dell’attuale procedura di gara in corso. Le imprese interessate all’intero perimetro industriale previsto dalla gara, comprensivo dell’area a caldo e di quella a freddo, possono già ora presentare nuove proposte o migliorare quelle esistenti, ha fatto sapere il ministro Urso in una nota. “Un’eventuale modifica del perimetro o delle condizioni della gara – si legge – renderebbe invece necessaria la pubblicazione di un nuovo avviso, con un conseguente allungamento dei tempi. Le amministrazioni stanno approfondendo anche questo scenario. Nelle valutazioni dovranno però essere considerati anche i tempi imposti dal provvedimento della Corte d’appello per la chiusura dell’area a caldo, intervenuto dopo l’avvio della procedura, e dovrà essere considerata la situazione finanziaria di Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, che continua a operare anche grazie alle risorse del prestito ponte autorizzato dalla Commissione europea, destinate a esaurirsi nei prossimi mesi, senza possibilità di ulteriori erogazioni”.