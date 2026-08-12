Litiga con la compagna e si presenta in carcere in piena notte: “Non ne posso più, arrestatemi”

Genova. E’ arrivato all’una e mezza di notte davanti al portone del carcere di Marassi battendo i pugni e urlando per chiedere di essere arrestato. Gli agenti di guardia dopo aver capito cosa stava accadendo, hanno allertato il 112. Sul posto sono arrivate le volanti e hanno scoperto che l’uomo, un marocchino di 38 anni, doveva essere ai domiciliari a casa sua, nel quartiere del Cep.

Era in custodia cautelare dal mese di maggio per diversi reati, in particolare rapina, resistenza e lesioni, ma in quella casa con la sua compagna non ci voleva più stare. Così dopo l’ennesima lite ieri sera ha scelto di “evadere” in senso letterale per cercare un po’ di pace in cella.

I poliziotti lo hanno arrestato dopo aver avvisato il pm di turno Federico Panichi. Per capire cosa era accaduto si sono presentati anche nell’abitazione della coppia. “E’ vero, abbiamo litigato” ha confermato la compagna, una donna italiana di alcuni anni più grande, agli agenti.

L’uomo dopo l’arresto è stato effettivamente condotto nel carcere di Marassi e la procura ha chiesto adesso l’aggravamento della misura cautelare.