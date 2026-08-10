Europei di nuoto, il ligure Razzetti conquista l’argento nei 400 misti: è il primo podio in vasca per l’Italia

Parigi. Partono subito col botto le gare in vasca agli Europei di sport acquatici a Parigi. Nella prima finale del programma, il ligure Alberto Razzetti conquista uno splendido argento nei 400 misti con il tempo di 4’10″40. L’atleta azzurro (Fiamme Gialle / Nuoto – My Sport) si arrende soltanto al russo Ilia Borodin, oro in 4’08″17, mentre il bronzo va al britannico Max Litchfield (4’11″58). Per la spedizione italiana si tratta della ventiquattresima medaglia totale dall’inizio della rassegna continentale, l’ottava d’argento.

Molto soddisfatto l’azzurro ai microfoni di RaiSport a fine gara: “Sono contento, ci tenevo tantissimo a salire sul podio oggi e sapevo che era un obiettivo alla mia portata. Borodin è stato bravissimo, ma sono felice di aver aperto le gare in vasca nel modo migliore. La corsa al medagliere tra Italia, Gran Bretagna e Russia? Sulla carta siamo tra le nazionali più forti: è un orgoglio farne parte ed essere temuti dagli avversari“.

I commenti

“Le più gioiose congratulazioni e un grande applauso da tutta la Città metropolitana di Genova ad Alberto Razzetti per lo straordinario argento appena conquistato nei 400 misti ai Campionati Europei di nuoto in corso a Parigi. Vedere un talento del nostro territorio conquistare una medaglia è sempre una grande emozione. Alberto ha dimostrato ancora una volta il suo immenso valore, la grande determinazione e il carattere che mette sempre in vasca. Bravo “Razzo”, siamo orgogliosi di te”. Lo dichiara, in una nota, la sindaca della Città metropolitana di Genova, Silvia Salis.

“Una medaglia che ci riempie di orgoglio – dichiarano il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro – Alberto Razzetti porta ancora una volta il nome della Liguria ai vertici del nuoto internazionale e conquista il primo podio italiano di questa rassegna. A lui vanno le nostre congratulazioni per una prestazione di altissimo livello, raggiunta con talento, determinazione, sacrificio e tanto lavoro. Da grande campione ligure, Alberto è un esempio per tutti i nostri giovani sportivi e questo è un altro meritato traguardo di una carriera già ricca di successi”.