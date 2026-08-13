Eruzione dell’Etna, anche al Colombo cancellati i voli da e per Catania

Genova. Anche l’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova subisce le conseguenze dell’eruzione dell’Etna, con la cancellazione dei voli previsto sia in arrivo sia in partenza verso la Sicilia.

Nella giornata di giovedì è stato cancellato il volo in arrivo alle 13.15 e quello in partenza alle 13.40, operati da Ryanair. Anche nella giornata di ieri i collegamenti sono stati cancellati per cause di forza maggiore: non è possibile sapere quanto durerà l’attività del vulcano, e lo stop degli arrivi e delle partenze allo scalo di Fontanarossa resta in vigore almeno sino alle 8 di venerdì 14 agosto.

Chi, insomma, aveva prenotato una vacanza per la settimana di Ferragosto è costretto a rinunciare nella speranza di avere riprotezioni.

Migliaia i passeggeri rimasti a terra dal 7 agosto a oggi, oltre 400 i collegamenti riprogrammati su Comiso, Palermo, Trapani e Lamezia Terme.