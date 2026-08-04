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Bandi

Entroterra, in Liguria ancora 800mila euro a disposizione delle imprese per affitti e utenze

L'aggiornamento dell'assessore Piana in consiglio regionale: la misura ha già coinvolto 1.141 imprese nei comuni sotto i 5 mila abitanti

torriglia entroterra

Genova. “Le imprese dell’entroterra ligure, che non avessero ancora chiesto ristoro per le spese di gestione sostenute nel 2024, possono ancora far richiesta del bonus di 3.600 euro riconosciuto da Regione Liguria”.

A dirlo è l’assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana, intervenuto in Consiglio regionale in risposta all’interrogazione a risposta in aula presentata dai consiglieri Matteo Campora e Federico Bogliolo.

La misura, pensata per coprire i costi di affitto o delle utenze, ha già coinvolto 1.141 imprese del commercio, dell’artigianato e dei servizi dei Comuni sotto i 5 mila abitanti. “Ci sono ancora fondi per circa 800 mila euro. Una dotazione che ci consente, potenzialmente, di sostenere ulteriori 200 imprese. Presentare domanda è molto semplice – aggiunge l’assessore – Basta compilare un modulo di autocertificazione su Filse, specificando gli importi sostenuti nel corso di quell’annualità”.

Al fianco dello strumento per le imprese esistenti è ancora attivo il bando, gestito dalla Camera di Commercio di Genova, per favorire l’insediamento di nuove aperture del commercio, dell’artigianato e dei servizi nei Comuni entro i 2.500 abitanti. “In questo caso, il contributo regionale è di 300 euro al mese per cinque anni – sottolinea Piana – Sono già 17 le imprese, e due in fase di istruttoria, che hanno aperto la loro attività nelle aree interne liguri grazie alla nostra misura. L’augurio è che altre possano presto accedere a una misura con cui intendiamo alleggerire le spese di cassa di chi, con grande spirito di comunità, apre un presidio economico e sociale nelle nostre valli”.

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