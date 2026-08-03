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Ferito

Precipita nel fiume Entella dopo il lancio col parapendio, 55enne in codice rosso al San Martino

L'uomo è stato recuperato dai vigili del fuoco con un'autoscala, poi il trasporto in ospedale

Carasco. Brutta avventura in tarda mattinata per un parapendista di 55 anni precipitato nel greto del fiume Entella, nel territorio di Carasco.

L’uomo è stato raggiunto e recuperato con un’autoscala dalle squadre dei vigili del fuoco intervenute sul posto. Dopo essere stato immobilizzato e riportato in sicurezza, è stato affidato al personale sanitario.

Sul posto la Croce Verde di Carasco e l’automedica del 118 di Lavagna. Nonostante le condizioni dell’infortunato non apparissero particolarmente gravi, è stato comunque disposto il trasporto all’ospedale San Martino in codice rosso, data la particolare dinamica dell’incidente.

Intervenuti in supporto anche i carabinieri di Chiavari.

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