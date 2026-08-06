Emma Bacelle è una nuova giocatrice del Rapallo Pallanuoto

Rapallo. Il Rapallo Pallanuoto continua a costruire il proprio futuro puntando sui migliori giovani del panorama nazionale. La società del presidente Enrico Antonucci annuncia l’arrivo di Emma Bacelle, classe 2007, atleta tra le più promettenti della pallanuoto italiana.

Cresciuta nel vivaio del Plebiscito Padova, Bacelle si è imposta fin da giovanissima come protagonista non solo nei campionati e nelle competizioni nazionali di categoria, ma anche in Serie A1, dove ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano. Nell’ultima stagione ha realizzato quasi 40 reti, contribuendo in maniera decisiva al cammino del Padova fino ai quarti di finale playoff, proprio contro il Rapallo Pallanuoto.

Giocatrice universale, capace di interpretare più ruoli con qualità, intensità e grande personalità, Emma rappresenta un investimento importante per il presente e per il futuro del club gialloblù.

«Emma è una giocatrice che seguivamo da tempo – commenta il presidente Enrico Antonucci –. Nonostante la giovane età ha già dimostrato di poter essere protagonista nella massima serie. Le sue qualità tecniche, la sua duttilità e la mentalità con cui affronta ogni partita si sposano perfettamente con il progetto del Rapallo Pallanuoto. Siamo convinti che qui potrà continuare il suo percorso di crescita e togliersi grandi soddisfazioni».

Entusiasta anche la neo giocatrice gialloblù. «Sono davvero felice di iniziare questa nuova avventura con il Rapallo Pallanuoto. Ho scelto questa società perché credo fortemente nel progetto e perché rappresenta l’ambiente ideale per continuare a crescere. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, iniziare gli allenamenti e dare il massimo per questi colori.»

Con l’arrivo di Emma Bacelle, il Rapallo Pallanuoto aggiunge un altro tassello di qualità a una rosa che continua a prendere forma, confermando la volontà della società di affiancare giocatrici di esperienza ai migliori talenti della nuova generazione per affrontare da protagonista gli impegni della prossima stagione.