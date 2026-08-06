Emergenza incendi nel Cuneese, partita da Genova una squadra di vigili del fuoco

Genova. Una squadra di vigili del fuoco è partita oggi da Genova per dare supporto nella grave emergenza incendi in corso ormai da una settimana sulle montagne del Cuneese, in valle Gesso.

La situazione più critica, dove prestano servizio i nove uomini arrivati dal capoluogo ligure con mezzi di terra adatti ai terreni boschivi, è nei dintorni del monte Piastra, nel comune di Valdieri sulle Alpi Marittime. Proprio oggi è stata evacuata la frazione Desertetto, dove le fiamme si sono pericolosamente avvicinate all’abitato.

Il fuoco, innescato forse da un fulmine, è alimentato dal forte vento e dalla siccità su un terreno particolarmente esposto al calore del sole. E continua a bruciare senza sosta: otre 65 gli ettari di vegetazione già andati in fumo.

Sotto accusa la carenza di Canadair, che pur potendosi rifornire nello specchio marino tra Liguria e Francia effettuano solo passaggi sporadici. Del resto la Val Gesso non è l’unico fronte di emergenza per il Piemonte in questi giorni: altri gravi roghi sono attivi nel Canavese, in Valsesia, nel Verbano-Cusio-Ossola e nell’Alessandrino.