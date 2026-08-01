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L'iniziativa

Emergenza caldo: il PD di Genova apre le porte della sua sede come spazio di coworking gratuito

Da lunedì 3 agosto e per l'intera settimana, aria condizionata e connessione wifi gratuita a disposizione di chi ha bisogno di un luogo fresco e attrezzato per lavorar

Partito Democratico Targa

Genova. Genova, come gran parte del Paese, sta affrontando giorni di caldo intenso che rendono difficile lavorare o studiare in ambienti privi di climatizzazione. Per questo motivo il Partito Democratico di Genova ha deciso di mettere a disposizione della cittadinanza la propria sede, trasformandola per una settimana in uno spazio di coworking aperto a tutte e a tutti.

Da lunedì 3 agosto e per tutta la settimana, dalle 9 alle 18, chiunque abbia necessità o semplicemente piacere di lavorare in un ambiente fresco e connesso potrà utilizzare gli spazi della sede, dotati di aria condizionata e wifi gratuito. L’iniziativa è pensata in particolare per lavoratori da remoto, studenti, freelance e per tutti quei cittadini che, in questi giorni di caldo record, non dispongono di un luogo adeguato in cui trascorrere le proprie giornate di lavoro o studio.

“Di fronte all’emergenza caldo abbiamo scelto di aprire le nostre porte e mettere a disposizione della città uno spazio concreto e utile — dichiara Francesco Tognoni, Segretario del PD Genova—. Non è solo un gesto simbolico: vogliamo offrire una risposta concreta a un problema che riguarda sempre più genovesi, soprattutto chi non ha la possibilità di lavorare in un ambiente climatizzato.”

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, senza alcuna necessità di iscrizione al partito, e si inserisce in un più ampio impegno del PD Genova per la vicinanza al territorio e ai bisogni reali delle persone, soprattutto nei momenti di difficoltà legati alle ondate di calore.

Dettagli pratici

  • Dove: Sede del Partito Democratico di Genova, Via XX Settembre, 14/19 – Genova
  • Quando: da lunedì 3 agosto a venerdì 7 agosto
  • Orari: dalle 9 alle 18
  • Servizi offerti: postazioni di lavoro, aria condizionata, connessione wifi gratuita
  • Accesso: libero e gratuito per tutta la cittadinanza
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