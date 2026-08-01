Ondata di calore senza tregua, bollino rosso a Genova per domenica 2 e lunedì 3 agosto

Il bollino rosso è il livello più alto della scala di rischio e indica condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Tanto più prolungata è l’ondata di calore, tanto maggiori sono gli effetti negativi attesi sulla salute.