Edicole, nuova vita tra accoglienza turistica, cultura e enogastronomia: Comune di Genova prepara il bando

Genova. Nuova vita per i chioschi delle ex edicole di via Ceccardi e piazza Fontane Marose che, da tempo rimasti inutilizzati, saranno trasformati in luoghi di promozione turistica, presidi culturali e vetrine per le eccellenze locali, andando così anche a garantire il decoro urbano e la vivibilità del centro città.

È quanto stabilito dalla giunta comunale che, su indirizzo dell’assessora al Commercio, Artigianato, Turismo e Marketing territoriale Tiziana Beghin, ha approvato la modifica della destinazione d’uso per i due chioschi: a fronte delle manifestazioni d’interesse giunte da diversi operatori economici, infatti, il Comune ha deciso di ripensare la destinazione delle strutture, consentendo l’insediamento di nuove attività ad alto valore aggiunto per la città.

Nel dettaglio, in piazza Fontane Marose potranno insediarsi attività dedicate alla cultura, all’accoglienza, all’erogazione di servizi informativi e di promozione del territorio rivolti principalmente ai turisti e/o all’editoria, senza escludere la possibilità residuale di vendita di quotidiani e riviste; in via Ceccardi, invece, l’ex edicola sarà destinata al commercio legato all’editoria e alla valorizzazione di prodotti alimentari di eccellenza. L’eventuale attività di somministrazione potrà avere solo carattere accessorio e residuale, ed è stabilito il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche.

“Abbiamo deciso – spiega l’assessora Beghin – di dare una risposta concreta e fattiva al tema delle edicole dismesse, dando loro la possibilità di avere una nuova vita, trasformando due strutture ormai inutilizzate in un’opportunità di sviluppo per il centro storico. In particolare, in piazza Fontane Marose punteremo a rafforzare la promozione turistica e culturale, essendo situata in una posizione nevralgica nel cuore del sistema dei Rolli e delle visite guidate; in via Ceccardi, invece, punteremo sulla valorizzazione delle eccellenze del territorio. Si tratta di una vera e propria rigenerazione dello spazio pubblico che mira anche a tutelare il decoro urbano”.