Eclissi solare parziale: tutto quello che c’è da sapere. Resta l’incognita del meteo

Genova. È il giorno dell’eclissi solare parziale: questa sera, mercoledì 12 agosto, a partire dalle 19:30 si potrà vedere il fenomeno della luna che copre il disco solare con picco alle 20:22 (orario di riferimento su Genova). A quell’ora il sole sarà coperto al 94%.

Per godersi appieno il fenomeno, occorre scegliere un posto che sia libero da coperture (rilievi, palazzi) a Ovest perché il sole sarà molto basso sull’orizzonte, ma c’è anche l’incognita meteo: secondo le previsioni di Arpal, centro meteo della Liguria, nel pomeriggio sui rilievi alpini e appenninici sono possibili rovesci o temporali, mentre la sera il cielo sarà poco nuvoloso o velato sulla Liguria. C’è quindi la possibilità di non riuscire a vedere nitidamente l’eclissi.

Attenzione, servono gli occhiali da eclissi

Vedere nitidamente significa comunque prendere tutte le precauzioni che salvaguardano gli occhi: obbligatori gli appositi occhialini per le eclissi che devono essere certificati ISO 12312-2, come riporta il ministero della Salute

Non bastano gli occhiali da sole, né schermarsi gli occhi con le radiografie, né occhiali per saldatori, oculari per fotocamere o filtri fai da te: probabili i danni permanenti alla retina (retinopatia solare), senza causare alcuna sensazione di dolore immediato. Il rischio è aumentato in caso di osservazioni ripetute, anche brevi. I danni possono manifestarsi a distanza di ore o di giorni.

Bambini e ragazzi sono soggetti a maggiore rischio perché i loro occhi sono più facilmente danneggiabili, e perché il fascino del fenomeno li può attrarre verso l’osservazione del sole. Per loro, l’osservazione dell’eclissi dovrebbe avvenire sotto la continua supervisione degli adulti, che si devono assicurare che bambini e ragazzi indossino sempre e continuativamente gli occhialini per eclissi. Anche persone di età avanzata, o con patologie della vista già esistenti o che abbiano subito alcuni interventi chirurgici oftalmologici possono essere a maggior rischio. Nei giorni scorsi è arrivato un appello nazionale sul tema dall’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò.

Dove vedere l’eclissi

Per vedere l’eclissi occorre, come detto, un punto libero da ostacoli verso Ovest-Nord Ovest. Da evitare le aree ad alta densità di edifici. L’ideale sarebbe la vetta di un monte (più si va in alto e più tardi avviene il tramonto) oppure posizionarsi in mare aperto, meglio se nel Levante, dove la vista è libera verso Ponente. Il centro-Levante cittadino è quello più favorito: una discreta visuale si avrà da tutta la zona del Waterfront, corso Italia, via V Maggio, via Quarto. Le vette come il Monte Fasce e la cresta di Monte Moro sono favorite. In val Polcevera il Monte Figogna della Madonna della Guardia è un altro punto di osservazione possibile.

Il divulgatore scientifico Alessio Zanol ha realizzato una mappa molto utile che consente di capire quali siano i luoghi migliori (le aree gialle), c’è anche la possibilità di mostrare i boschi, che potrebbero ostruire la vista.

Cliccando su qualsiasi punto della mappa è possibile conoscere gli orari di inizio e fine dell’eclissi, la durata della fase di picco, l’ora del tramonto e la percentuale di copertura del sole.

Dopo l’eclissi, le Perseidi

Nei giorni scorsi Walter Riva, direttore dell’Osservatorio Astronomico del Righi, ha ricordato che il fenomeno delle stelle cadenti quest’anno sarà uno dei migliori per osservarli proprio grazie alla luna nuova di oggi, quindi nessuna luce a disturbare il cielo.

Eventi ad hoc

Per la giornata di oggi è prevista una camminata tra natura e astronomia al Forte Diamante di Genova con la guida ambientale Marco Blandino a partire dalle 17:30. Una camminata seguita da osservazione astronomica guidata da esperti. Informazioni e prenotazioni al numero 333 5873569 (anche WhatsApp).

Sempre a Genova, il gruppo dei Night Walkers ha annunciato una camminata a Forte Richelieu con partenza alle 18.

In collaborazione con l’Osservatorio Astronomico di Genova, tour serale a cura del Consorzio Liguria Via Mare della durata di 3 ore con lezione di astronomia. A bordo verranno forniti occhiali specifici per osservare il fenomeno in sicurezza. Orario di partenza da Genova Porto Antico: ore 19 (è necessario presentarsi all’imbarco, all’inizio del Molo dell’Acquario, almeno 40 minuti prima della partenza). Tariffe standard: adulti 35 euro, ragazzi 5-14 anni 20 euro, bimbi 0-4 anni 1 euro. Prenotazione obbligatoria cliccando qui.

L’Associazione StarAntola ETS, in collaborazione con l’Ente Parco dell’Antola, propone una nuova edizione dell’evento Le lacrime di San Lorenzo viste dall’Antola, per vivere la magia delle Perseidi sotto il cielo dell’Antola. Due turni serali alle 21.30 e alle 23. La serata è articolata in quattro momenti principali: conferenza introduttiva; visita al planetario; Osservazione esterna; Osservazione interna tramite il telescopio da 80cm; dopo la visita è possibile sostare nella zona esterna dedicata alla caccia alle stelle cadenti, fare domande, chiarire dubbi o chiedere consigli. Si consiglia di portare coperte, teli o tappetini per osservare comodamente dal prato. Prenotazione obbligatoria, può essere effettuata tramite: e-mail info@starantola.it; WhatsApp, SMS o chiamata al 389 6331785.