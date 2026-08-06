Eclissi solare, dalla Liguria al resto d’Italia l’appello dell’assessore-oculista: “Non guardatela”

Genova. “La salute degli occhi viene prima dello spettacolo, il 12 agosto non guardate direttamente l’eclissi solare“. Così l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, e medico oculista, Massimo Nicolò, in vista dell’eclissi solare del prossimo 12 agosto lancia un’iniziativa di sensibilizzazione e invita tutte le regioni italiane a diffondere un messaggio unitario di prevenzione.

“L’eclissi è un evento di grande fascino – continua Nicolò – ma non bisogna dimenticare che guardare direttamente il Sole può provocare danni gravi e irreversibili alla retina e in particolare alla macula, responsabile della visione centrale. Per questo il messaggio che voglio rivolgere ai cittadini è molto semplice: il 12 agosto non guardate l’eclissi solare se non con dispositivi certificati, gli occhiali da sole non bastano a proteggere la vista“.

Per rafforzare la campagna di prevenzione, l’assessore Nicolò ha scritto ai colleghi delle altre regioni chiedendo, attraverso gli assessorati alla Sanità, le aziende sanitarie e i servizi territoriali, che venga promossa una campagna informativa coordinata su tutto il territorio nazionale. L’obiettivo dell’iniziativa è raggiungere il maggior numero possibile di cittadini con un messaggio semplice, chiaro e immediato, contribuendo a prevenire lesioni oculari evitabili e a promuovere comportamenti responsabili in occasione di un evento che attirerà l’attenzione di milioni di persone. “La prevenzione – continua Nicolò – passa anche attraverso una comunicazione semplice e condivisa. Proteggere la vista significa evitare danni che, in molti casi, possono essere permanenti. È una responsabilità che coinvolge tutti noi”.

L’eclissi del 12 agosto, dove e quando

Un’eclissi solare sarà visibile il 12 agosto 2026 in tutta Europa, Italia compresa. Nel tardo pomeriggio, poco prima del tramonto, la luna si posizionerà progressivamente davanti al sole oscurandolo parzialmente. L’eclissi solare del 12 agosto sarà totale solo per una porzione del continente – un arco che attraversa la Groenlandia, lambisce l’estremità occidentale dell’Islanda, per poi solcare la Spagna da nord-ovest a sud-est, fino alle Isole Baleari – mentre in Italia, l’eclissi sarà visibile solo in forma parziale. Le aree d’Italia dove sarà più visibile l’eclissi solare sono le regioni del Nord-Ovest, tra cui la Liguria, e la Sardegna.

L’eclissi solare sarà relativamente breve, con la fase di totalità che durerà tra un minuto e mezzo e due minuti, quando il Sole sarà vicino al tramonto. Inizierà alle 19:30 e terminerà indicativamente tra le 20:40 e le 20:45. Proprio a causa della prossimità all’orario del tramonto, il fenomeno interesserà il Sole quando questo sarà già molto basso sull’orizzonte: pertanto, per aumentare la probabilità di riuscire ad ammirare il fenomeno, è importante recarsi in luoghi con l’orizzonte ovest molto basso.

Zone interessanti possono essere le coste della Liguria con orizzonte libero al tramonto ma anche la costa del Tirreno nord-occidentale oppure la costa ovest della Sardegna. È importante cercare di trovare, appunto, un orizzonte libero, privo di edifici alti, alberi, montagne per osservare al meglio l’eclissi solare. Essendo un fenomeno celeste, le condizioni meteorologiche sono fondamentali per osservare l’eclissi.

Le precauzioni per osservare l’eclissi senza rischi per la salute

Il ministero della Salute ha diramato alcuni consigli per osservare l’eclissi solare in sicurezza senza rischi per la salute e in particolare per la vista.

Secondo le indicazioni delle organizzazioni sanitarie internazionali (WHO, CDC, Prevent Blindness), un’eclissi solare non comporta alcun rischio diretto per la salute umana (come, ad esempio, effetti sulla gravidanza o sull’alimentazione), con la sola eccezione di danni permanenti agli occhi dovuti all’osservazione diretta anche breve (guardare verso il sole).

Bambini e ragazzi sono soggetti a maggiore rischio.

Prima di osservare l’eclissi è necessario indossare una protezione oculare specifica (gli occhiali da sole non sono sufficienti) e mantenerla costantemente indossata.

Come vedere l’eclissi solare, esiste solo un dispositivo sicuro

Il rischio primario è di danni alla vista: guardare direttamente il sole o una eclissi solare – anche brevemente – può causare danni permanenti alla retina (retinopatia solare), senza causare alcuna sensazione di dolore immediato. Il rischio è aumentato in caso di osservazioni ripetute, anche brevi. I danni possono manifestarsi a distanza di ore o di giorni.

Esiste un unico mezzo sicuro di protezione per l’osservazione diretta: guardare verso il sole usando degli appositi occhialini per eclissi (Eclipse Glasses) che siano certificati come rispondenti alla norma ISO 12312-2.

Ogni altro mezzo deve essere evitato perché non garantisce sempre una sicura protezione: ad esempio, non sono sufficienti occhiali da sole (neanche indossati uno sopra l’altro), pellicole radiografiche, filtri fatti in casa, occhiali per saldatori, oculari di fotocamere o altro.

Bambini e ragazzi sono maggiormente a rischio, perché i loro occhi sono più facilmente danneggiabili, e perché il fascino del fenomeno li può attrarre verso l’osservazione del sole. Per loro, l’osservazione della eclissi dovrebbe avvenire sotto la continua supervisione degli adulti, che si devono assicurare che bambini e ragazzi indossino sempre e continuativamente gli occhialini per eclissi.

Persone di età avanzata, o con patologie della vista già esistenti o che abbiano subito alcuni interventi chirurgici oftalmologici possono essere a maggior rischio.

In ogni caso, se nelle ore o giorni successivi alla osservazione della eclissi notate dei disturbi della visione, anche lievi, è importante ricorrere immediatamente ad un controllo medico oftalmologico.