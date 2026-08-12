Genova. Le aspettative non sono state deluse: l’eclissi solare parziale, quasi totale in Liguria, è stata ben visibile anche nel cielo di Genova. E migliaia di persone sono rimaste per decine di minuti con gli occhi al cielo – munite di occhialini protettivi, fotocamere, telescopi o semplici smartphone – per ammirare uno spettacolo mozzafiato.

Il maltempo che nel pomeriggio ha interessato l’entroterra, lambendo anche i quartieri periferici del capoluogo, aveva fatto temere il peggio. Bastava infatti qualche nuvola all’orizzonte, o anche un po’ di foschia, per rendere il fenomeno difficilmente osservabile. E invece le condizioni meteo sono state ottimali, permettendo di scorgere chiaramente il sole nascondersi poco a poco dietro alla luna.

Alle 19.30 l’inizio dell’eclissi, difficilmente percepibile senza le apposite lenti schermanti. Il picco, come previsto, alle 20.20 con la nostra stella ostruita quasi al 94% in Liguria, una delle regioni privilegiate. Un’emozione durata pochi minuti, perché subito dopo il sole è tramontato (prima sul mare, poi sui monti) con un’insolita forma a mezzaluna che lo renderà memorabile negli annali dell’astronomia locale.

Mentre le farmacie sono state prese d’assalto per procurarsi gli occhialini, una vera e propria invasione si è verificata sul monte Fasce, uno dei punti migliori per osservare il fenomeno grazie all’orizzonte aperto verso ponente e all’altitudine considerevole, oltre 800 metri. Migliaia di persone, soprattutto genovesi ma anche qualche turista, sono affluite già nel pomeriggio con auto e moto, i più coraggiosi in bici, per conquistare le posizioni migliori con treppiedi e cavalletti.

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Le foto dell’eclissi solare: folla sulle alture per godersi lo spettacolo

Risultato: traffico nel caos durante la salita e soprattutto per la discesa. Completamente saturo il piazzale accanto alla statale, diverse vetture sono state parcheggiate ai lati della strada rendendo ancora più difficile il deflusso. Disagi forse prevedibili, ma lo spettacolo probabilmente valeva il prezzo.

Le prossime eclissi solari e lunari

La prossima eclissi solare totale sarà il 2 agosto 2027 e avverrà in tarda mattinata: secondo Riva sarà “l’eclissi del secolo, perché il sole sarà molto più alto e non ci saranno problemi di ostacoli visivi”. La cattiva notizia è che in Liguria sarà solo parziale (a Genova è prevista una copertura massima del 72,3% alle 11.07), quella buona è che non bisognerà andare lontanissimo per vedere il sole completamente nascosto dalla luna: succederà nell’estremo sud della Spagna, su tutta la costa mediterranea del Marocco, nel nord della Tunisia e della Libia, in Egitto e sulla coste del Mar Rosso. Ma anche in una piccola porzione di acque italiane al largo di Lampedusa.

Tuttavia, se qualcuno ha la pazienza di aspettare, all’alba del 13 luglio 2075 potremo vedere dalla Lanterna un’eclissi solare anulare: accade quando la luna è troppo distante per coprire completamente il disco solare. Mancano appena 48 anni.

Per quanto riguarda invece le eclissi lunari totali (quando cioè la Terra si mette in mezzo tra il sole e il nostro satellite) l’appuntamento da segnare sul calendario è il 31 dicembre 2028. Lo spettacolo andrà in scena poche ore prima di Capodanno, alle 17.16. Purtroppo la luna sarà appena sorta da nord-est, quindi molto bassa sull’orizzonte, con tutti i problemi di visibilità annessi.