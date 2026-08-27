In arrivo l’eclissi lunare, ecco dove e quando vederla a Genova (ma il meteo è proibitivo)

Genova. Dopo l’eclissi solare del 12 agosto, uno spettacolo astronomico che ha incantato migliaia di persone anche a Genova e in Liguria, è alle porte un’eclissi lunare parziale. L’appuntamento è all’alba di venerdì 28 agosto, quando la Terra si troverà tra il sole e la luna piena proiettando così la tipica ombra rossastra sul nostro satellite, che apparirà coperto per il 93% alle nostre latitudini.

Anche stavolta non sarà semplice osservare il fenomeno. L’inizio vero e proprio dell’eclissi, con l’entrata nella zona d’ombra, è previsto alle 4.33. Il picco massimo a Genova si avrà alle 6.12, quando la luna sarà già molto bassa sull’orizzonte verso ovest-sud ovest. Il sole tuttavia non sarà ancora sorto, per cui il cielo sarà abbastanza scuro. Alle 6.48 la luna sarà già tramontata, quindi le ultime fasi dell’eclissi non saranno visibili.

Ma la vera difficoltà è rappresentata nuovamente dal meteo, almeno in Liguria. Secondo le previsioni Arpal, nella notte tra giovedì e venerdì “condizioni di spiccata instabilità con possibili isolati temporali sul Centro-Ponente fino alla mattinata, sul Centro-Levante in serata in occasione del passaggio del fronte”. E le nuvole probabilmente ingombreranno i cieli della regione per tutta la giornata.

Insomma, le possibilità di trovare uno sprazzo sereno per vedere la luna sono oggettivamente scarse. Per chi vorrà comunque provarci, il consiglio è quello di raggiungere un luogo con visuale il più possibile aperta verso Ponente. Non serviranno attrezzature particolari, visto che non si tratta di guardare la luce diretta del sole.

Per gli appassionati del genere, le prossime date da segnare sul calendario sono il 2 agosto 2027, quando si verificherà un’eclissi solare totale visibile dal Nord Africa (a Genova parziale al 72% con picco alle 11.07) e poi 31 dicembre 2028 con un’eclissi lunare totale (a Genova picco massimo alle 17.52).