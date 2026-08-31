Le piantine marijuana spuntano dalla finestra: denunciato un 50enne

Genova. Nel weekend la Polizia di Stato di Genova, nell’ambito dell’attività di contrasto alle sostanze stupefacenti, ha fermato quattro soggetti, in altrettanti interventi, trovati tutti in possesso di sostanza stupefacente.

Nel primo avvenuto in via Novella, gli agenti hanno notato alcune piante arbustive che sporgevano dalla finestra di un appartamento da cui proveniva un forte odore di cannabis. Si sono immediatamente attivati per effettuare una perquisizione domiciliare con il supporto di un’altra volante, riuscendo a sorprendere il proprietario con due piante di cannabis nel salotto, un bilancino di precisione, del denaro contante per un totale di 1300 euro e sette flaconi di Rivotril privi di prescrizione medica. Il soggetto, un 50enne italiano già noto, è stato portato in Questura per essere deferito per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel secondo, il pattuglione interforze, durante il monitoraggio dei vicoli, è intervenuto a distanza di poche ore nei confronti di due uomini con atteggiamento sospetto. Uno, mentre camminava in vico Mele, è stato fermato e, alla vista della Polizia, ha tentato di disfarsi di qualcosa. All’interno delle tasche trovate quattro stecche incartate separatamente di hashish per un peso di 20 grammi e 50 euro in contanti. Si tratta di un 27enne gambiano, anch’esso trattenuto in Questura e deferito per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio . L’altro, un 21enne italiano, mentre si dirigeva in via Prè è stato controllato e, agitato ed insofferente, ha fatto insospettire gli operatori: con sé aveva 5 grammi di cannabis per cui è stato sanzionato amministrativamente e segnalato alla Prefettura come assuntore.