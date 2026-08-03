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Il compagno rientra a casa la sera e non la trova, 69enne ritrovata senza vita in una fascia

E' successo ieri sera a Cogorno. La procura ha disposto l’autopsia, sul corpo non ci sarebbero segni di violenza

carabinieri notte

Genova. Una donna di 69 anni è stata trovata morta ieri sera non lontano dalla sua abitazione a Cogorno nell’entroterra del Tigullio.

Il compagno, 63 anni, al suo rientro non l’ha trovata a casa. La donna non rispondeva al telefono e lui, preoccupato, ha chiamato il 112. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Lavagna.

Poco dopo il ritrovamento del corpo senza vita in una fascia non lontano dall’abitazione. Non ci sarebbero segni esterni di violenza. Il pm Francesco Cardona ha disposto l’autopsia ma cercare di comprendere le cause della morte.

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