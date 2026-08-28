Donna scappa e travolge due vigilesse durante un accertamento

Savona. Mentre le stavano forse per fare la multa, lei è entrata sulla macchina, ha messo in moto ed è partita, travolgendo le due vigilesse che stavano controllando i dati della sua auto. L’episodio è successo a Cairo Montenotte, in provincia di Savona: da questa mattina sono in corso le ricerche della donna.

Sul posto è intervenuta la Croce bianca di Cairo, che ha trasportato la vice comandante della Polizia Chiara Gaglione e la collega Ambra Folco all’ospedale San Paolo. Entrambe sono state urtate dall’auto, riportando alcune ferite: la prima è stata colpita nella schiena e poi al piede, la seconda al ginocchio. Capite le intenzioni della donna le vigilesse hanno tentato di spostarsi ma il gesto della conducente è stato repentino.

Fortunatamente erano già stati annotati i dati dell’auto, ovvero modello e targa, e ora si risalirà al proprietario che potrebbe essere anche la donna stessa. Inoltre, proprio in quel punto, ovvero vicino alla chiesa di San Rocco, sono presenti le telecamere che ora sono al vaglio delle forze dell’ordine.