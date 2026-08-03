Muore a 60 anni durante una biopsia al San Martino, indagati il primario e uno specializzando

Genova. Quel nodulo nella parte bassa del polmone destro poteva essere una metastasi e per questo alla donna era stato suggerito di eseguire una biopsia tramite l’utilizzo di un ago che preleva il tessuto che viene poi analizzato.

Un intervento tecnicamente non complesso e piuttosto rapido che doveva essere eseguito in day hospital. Ma le cose sono andate diversamente e così una donna di 60 anni è morta durante l’operazione a causa di un’emorragia.

In ospedale era arrivata la mattina del 22 luglio insieme al marito. L’uomo dopo circa trenta minuti che la aspettava fuori ha capito che qualcosa non andava a causa del trambusto e viavai di medici. E adesso, insieme ai due figli e alla cognata, vuole capire cosa sia accaduto.

Assistiti dall’avvocata Ilaria Tulino avevano già preparato un esposto ma la pm Valentina Grosso, dopo la comunicazione del decesso arrivata dall’ospedale San Martino ha agito di iniziativa indagando due medici e disponendo l’autopsia.

Ad essere iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo sono il primario del dipartimento di radiologia interventistica e un medico specializzando. Sarebbe stato quest’ultimo a eseguire materialmente l’intervento.

L’incarico per l’autopsia alla medico legale Yao Chen di Pavia che si avvarrà anche del supporto di un esperto radiologo interventista. I due medici sono assistiti dall’avvocato Antonio Rubino, che ha scelto come consulente il medico legale Francesco Ventura. I famigliari della donna hanno nominato come proprio consulente il medico legale Enzo Profumo. La relazione sull’autopsia sarà depositata entro 90 giorni.

“Il Policlinico San Martino rimane a completa disposizione delle autorità competenti, fiducioso dell’operato della giustizia”. Lo riporta una nota della direzione dell’ospedale.