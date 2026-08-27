  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
30 agosto

Domenica a Sopralacroce il concerto di Sugar Fabry, tribute band dedicata a Zucchero

Appuntamento alle 21.30 per una serata tra musica, divertimento e convivialità nell'entroterra di Levante

Generico agosto 2026

Borzonasca. La Compagnia di San Martino ODV, insieme al Circolo ACLI Amici di Sopralacroce APS, organizza per domenica 30 agosto una serata dedicata alla musica, alla socialità e alla valorizzazione dei talenti del territorio, con il concerto di Sugar Fabry, tribute band dedicata a Zucchero.

L’appuntamento è alle 21.30, quando prenderà il via il concerto che accompagnerà il pubblico fino alle 23.30 a Sopralacroce, frazione di Borzonasca. Una serata pensata per tutta la comunità e per quanti vorranno trascorrere qualche ora insieme, tra musica, divertimento e convivialità.

La scelta di Sugar Fabry non è casuale. Protagonista della serata sarà infatti Fabrizio, in arte “Sugar”, un vero e proprio vicino di casa e compaesano, che da tempo porta in giro per l’Italia il suo spettacolo dedicato a Zucchero.

La sua interpretazione, caratterizzata da una notevole somiglianza con il celebre artista emiliano e da una grande capacità di coinvolgere il pubblico, ha conquistato negli anni numerosi spettatori, portando spesso i suoi concerti al tutto esaurito.

“Per noi è un vero piacere poter accogliere Fabrizio e la sua band proprio nel paese in cui vive. È un modo semplice ma significativo per dare spazio a un talento del nostro territorio e, allo stesso tempo, offrire alla comunità e ai visitatori una bella serata di musica, festa e condivisione”, spiegano gli organizzatori.

L’ingresso al concerto è gratuito. A partire dalle ore 20.00 circa sarà inoltre attivo un servizio bar e panini, per accompagnare la serata e il concerto.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.