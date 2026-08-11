“Dobbiamo controllare i tubi”, e spruzzano spray al peperoncino per derubare due anziani

Sestri Levante. I carabinieri della compagnia di Sestri Levante hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautela nei confronti di due donne di 40 e 58 anni e un di un uomo di 25, tutti italiani, gravemente indiziati dei reati di rapina e tentato furto.

Secondo quanto ricostruito nell’agosto dello scorso anno le due donne si erano presentate a casa di una coppia di ultrasessantacinquenni riferendo di essere impiegate dell’acquedotto e di dover effettuare la riparazione di alcune tubature. Erano riuscite a entrare in casa e avevano aperto il rubinetto della cucina, spruzzando nell’aria uno spray urticante per dimostrare ai due anziani come l’acqua corrente fosse effettivamente tossica. Approfittando della confusione delle vittime avevano ispezionato la casa impossessandosi di una collana in oro e denaro contante, per un valore di circa 4mila euro.

Le due erano poi scappate con il complice, il 25enne, che le attendeva in strada. Le indagini hanno consentito di documentare come, nel corso dello stesso pomeriggio, a poca distanza, i tre avessero tentato di truffare una coppia di ultraottantenni, non riuscendo nel loro intento.

I tre indagati sono stati individuati ad Alba, Asti e Torino dai militari dell’aliquota operativa della compagnia di Sestri Levante, coadiuvati dai carabinieri delle stazioni di Lavagna e Casarza Ligure e di Torino.