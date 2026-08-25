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Bonifica

Discarica abusiva lungo il torrente Varenna: rimossi cavi, wc e mobili abbandonati

Per completare l'intervento in sicurezza Amiu ha mobilitato due distinte squadre di operatori economici specializzati

Generico agosto 2026

Genova. Un’area naturalistica lungo il torrente Varenna in via Carpenara, sopra Pegli, trasformata in discarica abusiva è tornata pulita e decorosa grazie a un intervento urgente di bonifica coordinato dal Comune di Genova ed eseguito da Amiu, attivato dopo la segnalazione del Municipio VII Ponente.

L’operazione ha permesso di rimuovere e conferire correttamente in impianti autorizzati un ingente quantitativo di rifiuti speciali e domestici abbandonati su una scarpata vicino al torrente. Tra i materiali recuperati, matasse di cavi elettrici, sanitari in ceramica, materassi e componenti d’arredo e parti di librerie.

Per completare l’intervento in sicurezza Amiu ha mobilitato due distinte squadre di operatori specializzati: la prima si è occupata delle delicate operazioni di recupero e imbracatura dei materiali lungo la scoscesa scarpata fluviale, mentre la seconda ha gestito il trasporto e il conferimento finale presso gli impianti autorizzati per il corretto trattamento dei rifiuti.

Generico agosto 2026

“Questo intervento in val Varenna dimostra quanto sia fondamentale il raccordo costante tra i Municipi, gli uffici centrali e le aziende operative come Amiu, ma soprattutto evidenzia il valore civico inestimabile delle segnalazioni dei cittadini – dichiara l’assessora all’ambiente del Comune di Genova, Silvia Pericu – Quando il territorio chiama e la cittadinanza collabora segnalando le criticità, l’Amministrazione è in grado di attivarsi con tempestività per difendere l’ambiente, il decoro e la sicurezza dei nostri corsi d’acqua”

“L’intervento è stato eseguito grazie al fondamentale supporto della consigliera delegata alla val Varenna, Rossella Stradella, a seguito delle segnalazioni arrivate dai cittadini – aggiunge il presidente del Municipio VII Ponente, Matteo Frulio – Il Municipio sta attenzionando dall’inizio del mandato le questioni annose che riguardano l’entroterra e i quartieri collinari del nostro territorio che, nel caso della Val Varenna, riguardano ad esempio i lavori a San Carlo di Cese, i contributi derivanti dalle attività estrattive nelle cave e i progetti strategici”.

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