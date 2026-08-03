Spettacolo, la 16enne Diletta Fosso vince la manifestazione The Busking Contest di Lavagna

Lavagna. Una piazza gremita, quattro finalisti, una giuria di prestigio e un pubblico che ha seguito ogni esibizione con attenzione e partecipazione fino all’ultimo voto. Si è conclusa così in piazza Guglielmo Marconi a Lavagna la sesta edizione della manifestazione The Busking Contest, la prima competizione italiana dedicato ai musicisti e ai cantautori di strada.

Ad aggiudicarsi la vittoria è stata Diletta Fosso, sedici anni, cantautrice, violoncellista e studentessa del Conservatorio “Franco Vittadini” di Pavia. È la vincitrice più giovane nella storia del The Busking Contest. Una prova intensa e matura, capace di unire la formazione classica al linguaggio del cantautorato contemporaneo, affrontando con autenticità temi come la libertà, la bellezza e il desiderio di costruire un futuro migliore.

La vittoria di Diletta Fosso racconta anche la direzione artistica perseguita dal contest negli ultimi anni: una ricerca costante di artisti capaci di coniugare scrittura, personalità, linguaggi contemporanei e capacità di dialogare con il pubblico della strada. Un percorso che continua ad aprire spazio alle nuove generazioni, valorizzando la qualità della proposta artistica senza distinzione di età o provenienza.

La sesta edizione rappresenta un passaggio significativo nel percorso del progetto. La crescita del The Busking Contest si riflette in una struttura sempre più articolata, nella rete di collaborazioni costruita negli anni e in un’identità che mette in relazione musica d’autore, valorizzazione dei territori e partecipazione delle comunità locali.

La finale di Lavagna ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso iniziato settimane prima tra Rapallo, Chiavari e Santa Margherita Ligure, trasformando l’intero Golfo del Tigullio in un laboratorio culturale diffuso, dove la musica è diventata occasione di scoperta dei luoghi e delle loro identità.

A rendere ancora più significativa la serata è stata la presenza di Mario Venuti, accolto dal calore di una Piazza Guglielmo Marconi completamente esaurita. Il cantautore siciliano ha regalato una performance intensa ed elegante, attraversando alcuni dei brani più rappresentativi del proprio repertorio e ricevendo lunghi applausi da un pubblico che ha accompagnato con partecipazione ogni momento del concerto.

Nel corso della serata sono stati assegnati anche i riconoscimenti speciali.

Il Premio “Musica e Gusto”, promosso dal Consorzio Centro Storico di Lavagna, è stato assegnato a Niko Albano, che sarà protagonista della prossima edizione della manifestazione cittadina.

Il Premio Busker Zueno, promosso dallo Zueni Festival, è andato a Cesare Blanc, che si esibirà nell’edizione 2026 del festival di Chiavari.

La Menzione Speciale “Roberto Pettinaroli”, dedicata al giornalista e scrittore ligure e destinata all’artista capace di esprimere una particolare sensibilità verso la canzone d’autore contemporanea, è stata assegnata a Pietro Bombardelli.

Alla vincitrice Diletta Fosso è stato inoltre assegnato il Premio NUOVO IMAIE, novità di questa sesta edizione, che mette a disposizione 10mila euro per la realizzazione di un tour, offrendo un’opportunità concreta di crescita artistica e professionale.

La finale è stata realizzata con il supporto del Comune di Lavagna, che continua ad accompagnare il percorso del The Busking Contest. Una collaborazione consolidata che, nel tempo, ha contribuito a fare di Lavagna il punto di riferimento del progetto, valorizzando il dialogo tra programmazione culturale, promozione del territorio e partecipazione della comunità locale.

“Ogni edizione ci aiuta a capire meglio il percorso che stiamo costruendo. Il The Busking Contest cresce insieme ai territori che lo ospitano, agli artisti che lo attraversano e alle comunità che lo accolgono. Continueremo a lavorare perché la strada rimanga uno spazio di incontro, ascolto e scoperta, capace di dare voce a nuove generazioni di cantautori. Se oggi questo progetto guarda al futuro con fiducia è grazie a una rete di istituzioni, partner, cittadini e artisti che ne condivide il percorso” conclude Giulia Cancedda, direttrice artistica del The Busking Contest