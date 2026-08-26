Dengue, diagnosticato un caso autoctono in Liguria: 30enne ricoverato in ospedale

Genova. È stato diagnosticato a Sanremo un caso di dengue autoctona, ossia febbre dengue contratta direttamente in Italia da una persona che non ha viaggiato all’estero.

Si tratta di un turista italiano 30enne, in vacanza nel ponente ligure, che da ieri è ricoverato presso il reparto di malattie infettive dell’ospedale Borea di Sanremo. Il paziente ha manifestato i sintomi tipici della dengue ma le sue condizioni sono stabili.

Sulla base del protocollo regionale per la prevenzione delle arbovirosi, inizierà un’attività di disinfestazione straordinaria nel raggio di circa 200 metri dai luoghi in cui ha soggiornato il paziente, da parte dei comuni coinvolti.

In provincia di Genova uno degli ultimi casi è stato segnalato a Casella, in questo caso un’infezione contratta all’estero.

La dengue è una malattia virale trasmessa da zanzare del genere Aedes infettate dal virus Denv, di cui esistono quattro diversi sierotipi. Si tratta di una malattia infettiva ampiamente diffusa nelle regioni tropicali e subtropicali, in grado di determinare la comparsa di focolai epidemici anche in Europa continentale, nelle aree in cui il vettore è presente e attivo.

Sebbene nella maggior parte dei casi l’infezione si presenti in forma asintomatica oppure come malattia febbrile autolimitante, sono state descritte forme gravi, talora con esito fatale.

Ad oggi è considerata in tutto il mondo la più importante malattia virale trasmessa da zanzare all’uomo, con un numero di casi aumentato notevolmente negli ultimi decenni.