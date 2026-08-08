Genoa, De Rossi: “Non brillanti per scelta, ma non sono soddisfatto delle amichevoli”

Genova. Un Daniele De Rossi come sempre realista che non nasconde l’insoddisfazione dopo la sconfitta del suo Genoa contro il RC Deportivo a Coruna, non per il risultato, ma per quello che si è visto in campo e non dà colpa ai carichi di lavoro: “I carichi di lavoro sono quelli, penso che anche loro abbiano gli stessi carichi di lavoro. Si parla sempre di carichi di lavoro quando si perdono le amichevoli estive, ma le squadre fanno tutte quante corsa, forza e sicuramente noi non siamo brillanti per scelta, poi ci sono da analizzare altre cose. Quindi l’aspetto fisico valutiamolo per quello che vogliamo vedere sui nostri giocatori, che sapevamo non sarebbero stati brillanti perché abbiano fatto una scelta ben precisa, perché non ci interessava di vincere questa partita, ma le prossime”.

Secondo De Rossi il Genoa nel primo tempo alcune cose sono state fatte bene, ma la squadra ha avuto “un po’ di difficoltà a giocare tra le linee. Abbiamo cercato di proporre un po’ più di calcio tra le linee, con un po’ più di giocatori di qualità i due reparti loro, difesa e centrocampo, non ci siamo riusciti benissimo. Ci dobbiamo lavorare ancora. Il campo è al limite del praticabile, se vuoi giocare palla a terra è molto difficile tenere la palla, quindi sarà un’analisi da fare, poi nel secondo tempo ci siamo un po’ allungati, abbiamo preso gol, lo potevamo prendere nel primo tempo, abbiamo tirato poco. Ci sono tante cose da migliorare, tantissime”.

Non è facile fare un’analisi del precampionato, per De Rossi: “Non sappiamo neanche chi saremo per fare la stagione, ci mancano giocatori arrivati da poco, chi era fuori per un motivo chi per altro. Se dobbiamo fare un’analisi su come abbiamo lavorato in allenamento, sono soddisfatto sia dell’atteggiamento sia delle proposte, molto meno soddisfatto delle amichevoli. I risultati non c’entrano assolutamente niente, perché abbiamo vinto con il Leicester ed è stata forse la peggiore partita che abbiamo fatto. Abbiamo affrontato squadre di livello, tutte fastidiose, come quella che affronteremo domenica sera (l’Ascoli ndr), perché è una squadra difficilissima da affrontare, ha un allenatore per me tra i migliori che ci sono in Italia, a prescindere dal fatto che siamo molto amici, quindi saremo chiamati a un test duro, se non saremo pronti fisicamente, ma anche mentalmente, tatticamente e tecnicamente, che è quello sul quale batto sempre, sarà dura già da domenica, che è una partita dentro fuori”.

De Rossi aveva chiesto tre giocatori, uno, Sow, è arrivato, ne mancano due: un attaccante e un esterno. “Gli allenatori sono tutti preoccupati, tutti vorrebbero allenare il Paris Saint Germain con 100 giocatori. Bisogna essere realisti e sapere chi siamo, che direzione prendere, quella è la mia preoccupazione più grande. Abbiamo cercato di continuare a mettere gamba e qualità, dobbiamo capire se questa è la strada giusta o virare per continuare a trovare giocatori di qualità che abbiano anche gamba. Probabilmente quelli vanno a squadre che si possono permettere un altro tipo di giocatori. Non sono preoccupato, sono molto consapevole di quello che sta succedendo, spero che lo siano tutti quanti. Siamo sulla stessa lunghezza d’onda a livello umano, siamo sempre uniti, intanto voi scrivete che sono nervoso, scrivete centinaia di nomi che io neanche ho mai aperto WyScout per vederli, però vi lascio fare perché vengo da un posto dove questa è l’usanza più divertente dell’estate. Abbiamo delle cose da fare e delle cose che dobbiamo capire cosa succederà, quindi dipenderà anche da quello che decideranno di fare gli altri che verranno a bussare da noi e poi dovremmo essere bravi a completare il puzzle e a essere molto onesti e valutarci per quelli che siamo. Non è l’allenatore che sottovaluta la squadra perché vuole lamentarsi e vuole prendere alibi, ma neanche che sopravvaluta alcuni membri della rosa perché alcuni sono molto giovani, alcuni hanno bisogno di tanta esperienza e alcuni non hanno neanche fatto mai una partita in Serie A e dobbiamo stare attenti a valutarli come pronti per far parte della rosa”.

Sicuramente l’arrivo di Sow potrà essere determinante per alzare l’asticella del centrocampo: “Lui l’ho visto fare le foto e firmare il contratto − dice De Rossi − si è allenato, ha corso, sta facendo quello che fanno i giocatori quando arrivano i primi giorni dopo le vacanze, quindi è un giocatore che da un punto di vista atletico ha quello che ci serve, ha quella gamba, quella esplosività e quella predisposizione a correre, ad andare nello spazio. È un giocatore di cui una squadra come il Genoa secondo me ha bisogno. Lui era il mio preferito da subito, abbina qualità, tecnica, dinamismo e presenza in campo. Sono sicuro che ci darà una mano. Ha una caratura importante. Ha già voglia di giocare, eravamo in dubbio se schierarlo per 15 minuti”.

Per quanto riguarda un altro acquisto come Meichtry, De Rossi spiega che deve lavorare tantissimo dal punto di vista della gestione tecnica della palla, ma anche che gli ha dato buone sensazioni. Si è subito inserito, capisce tutto quanto.

Traoré non si è mai allenato, ma De Rossi e la società hanno fatto una scelta ben precisa. “Per me lui ha un livello nettamente superiore. Sappiamo che dobbiamo aspettarlo, ci abbiamo puntato, era giusto rischiare”.

L’attacco è ancora carente: “Oggi se avessimo messo due punte non avremmo avuto nessuno in panchina, abbiamo scelto Vitinha da solo come centravanti per provare. Non siamo ancora tanto pronti, dobbiamo andare profondi e capire come accendere la qualità che abbiamo messo in rosa”.

Norton Cuffy non ha giocato e De Rossi conferma: “Ci sono delle situazioni di mercato, sta bene. Si è allenato, ma per queste situazioni l’abbiamo tenuto a riposo”.

E proprio sul mercato e la sua durata De Rossi si sbilancia: “L‘ho risentito che l’ha ripetuta per la centesima volta Gasperini oggi, ma non si riesce a risolvere, ossia il mercato che finisce dopo l’inizio del campionato. È una roba stupida, sbagliata, non capisco a chi possa piacere, non capisco chi possa essere d’accordo. Intanto chi vuole fare l’operazione il 30 agosto la farà il 15 agosto, è una roba che devasta a tutti perché sicuramente se tu giochi il 16 contro l’Ascoli e il 15 ti vendono un giocatore avrai un po’ di difficoltà. Questo è un abominio burocratico che non riuscirò mai a capire come tante altre cose, penso che appartenga un po’ a tutto il mondo”.