Portofino. Portofino si conferma una tra le mete liguri preferite dai vip per l’estate. Stavolta tocca a David e Victoria Beckham – diventati Sir e Lady – avvistati in Piazzetta 29 anni dopo averla visitata per la prima volta.

“Ventinove anni fa siamo venuti a Portofino in questo hotel, prima che qualcuno sapesse che stavamo insieme, ed eccoci qui di nuovo”, ha scritto su Instagram l’ex campione di calcio, cui ha fatto eco la moglie: “Di nuovo a Portofino, dove tutto è iniziato. Ti amo”. A corredo una serie di foto che ritraggono la coppia all’hotel Splendido, e poi in barca per godersi i fuochi d’artificio ferragostani.

David e Victoria sono arrivati a Portofino in yacht, lo stesso su cui stanno trascorrendo le vacanze estive in giro per il Mediterraneo. Con loro ci sono anche la figlia Harper, 15 anni, i figli Cruz, 21, e Romeo, 23, con le fidanzata Jackie Apostel e Kim Turnbull.