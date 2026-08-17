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David e Victoria Beckham a Portofino, baci e fuochi d’artificio per celebrare 29 anni d’amore

“Ventinove anni fa siamo venuti a Portofino prima che qualcuno sapesse che stavamo insieme, ed eccoci qui di nuovo”, ha scritto su Instagram l’ex campione di calcio

Generico agosto 2026

Portofino. Portofino si conferma una tra le mete liguri preferite dai vip per l’estate. Stavolta tocca a David e Victoria Beckham – diventati Sir e Lady – avvistati in Piazzetta 29 anni dopo averla visitata per la prima volta.

“Ventinove anni fa siamo venuti a Portofino in questo hotel, prima che qualcuno sapesse che stavamo insieme, ed eccoci qui di nuovo”, ha scritto su Instagram l’ex campione di calcio, cui ha fatto eco la moglie: “Di nuovo a Portofino, dove tutto è iniziato. Ti amo”. A corredo una serie di foto che ritraggono la coppia all’hotel Splendido, e poi in barca per godersi i fuochi d’artificio ferragostani.

David e Victoria sono arrivati a Portofino in yacht, lo stesso su cui stanno trascorrendo le vacanze estive in giro per il Mediterraneo. Con loro ci sono anche la figlia Harper, 15 anni, i figli Cruz, 21, e Romeo, 23, con le fidanzata Jackie Apostel e Kim Turnbull.

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