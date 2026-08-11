Dalla Nuova Zelanda a Sestri Levante: storia di un dinghy autocostruito

Sestri Levante. Grande partecipazione per il nuovo appuntamento promosso dallo Yachting Club Sestri Levante ASD. Protagonista della serata Luciano Romano, autore di Nautilus, un dinghy autocostruito. Ci sono storie che meritano di essere raccontate perché custodiscono un patrimonio di conoscenze, manualità e passione che rischia di andare perduto. È da questa convinzione che nasce il ciclo di incontri promosso dallo Yachting Club Sestri Levante ASD, un progetto che non si limita a parlare di vela, ma vuole individuare e condividere esperienze capaci di raccontare il mare attraverso le persone che lo vivono.

L’ultimo appuntamento, “Costruire tra innovazione e tradizione – Storia di un dinghy autocostruito”, ha visto protagonista Luciano Romano, che ha accompagnato il pubblico in un viaggio lungo mesi di lavoro, mostrando come da un progetto sviluppato in Nuova Zelanda possa nascere una piccola barca a vela costruita interamente a mano. Un racconto che ha intrecciato tecnica, creatività e memoria, restituendo il valore più autentico dell’autocostruzione: quello di un percorso in cui ogni dettaglio nasce dall’ingegno e dall’esperienza.

Attraverso fotografie, disegni tecnici e immagini del cantiere, Romano ha ripercorso tutte le fasi della realizzazione dell’imbarcazione. Dalle tavole di compensato marino, tracciate una a una seguendo le quote del progetto originale, fino all’assemblaggio dello scafo con resina epossidica e tessuto di vetro, una tecnica moderna che consente di ottenere una struttura estremamente resistente con attrezzature alla portata di qualsiasi appassionato dotato di manualità.

Molti degli episodi raccontati durante la serata hanno trasformato quella che poteva sembrare una semplice lezione di carpenteria navale in una storia di ingegno e determinazione. Per contenere i costi – l’obiettivo era realizzare lo scafo spendendo meno di 2.500 euro – Romano ha recuperato materiali destinati a una seconda vita, trasformando vecchi stipiti in mogano in elementi della barca e riutilizzando gli scarti delle lavorazioni per costruire componenti interni. Anche la zavorra della deriva è nata in modo insolito: circa otto chilogrammi di piombo sono stati fusi in una comune teglia da cucina, adattata allo scopo, per ottenere il peso e lo spessore necessari.

Tra gli aneddoti che hanno suscitato maggiore curiosità, il momento in cui, dopo mesi di lavoro, è arrivato il momento di portare la barca fuori dal laboratorio. Per tutto il periodo della costruzione amici e conoscenti avevano scherzato sulla stessa domanda: “Ma riuscirà a passare dalla porta?”. Solo a lavori ultimati, dopo aver smontato parte della struttura di sostegno e recuperato pochi centimetri preziosi, il dinghy è riuscito a lasciare il cantiere improvvisato per raggiungere finalmente il mare. Un episodio che ha strappato sorrisi al pubblico e che racconta bene quanto un progetto di autocostruzione sia fatto anche di imprevisti, intuizioni e soluzioni trovate strada facendo.

Il dinghy, battezzato Nautilus, rappresenta però soltanto l’inizio di una nuova avventura. Romano ha infatti svelato il progetto che ora sogna di realizzare: percorrere la Litoranea Veneta, l’antico sistema di idrovie costruito dalla Serenissima che collega Chioggia a Trieste attraversando lagune, canali e fiumi. Un itinerario ideale per questa piccola imbarcazione, progettata per pescare appena dodici centimetri d’acqua, facilmente trasportabile su carrello e pensata anche per il campeggio nautico. Un viaggio lento, che unisce navigazione, paesaggio e storia, e che rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto nato dalla passione prima ancora che dalla tecnica.

L’incontro ha registrato una partecipazione superiore alle aspettative e un lungo momento di confronto finale, durante il quale il pubblico ha rivolto numerose domande non soltanto sugli aspetti costruttivi dell’imbarcazione, ma anche sul significato di un’esperienza che dimostra come, ancora oggi, sia possibile costruire con le proprie mani una barca destinata a navigare.

“Vogliamo dare voce a persone che custodiscono competenze, esperienze e passioni capaci di arricchire la cultura del mare.” – commenta Giacomo Smith, presidente dello Yachting Club Sestri Levante ASD. “La storia di Luciano Romano è un esempio straordinario di come artigianato, innovazione, sostenibilità e spirito d’avventura possano convivere nello stesso progetto. Il nostro obiettivo è continuare a individuare storie come questa e condividerle con la comunità, perché rappresentano un patrimonio culturale che merita di essere conosciuto e tramandato.”

Con questo appuntamento lo Yachting Club Sestri Levante conferma la volontà di affiancare alle attività sportive un programma culturale dedicato al mare in tutte le sue dimensioni: non solo navigazione, ma anche artigianato, ricerca, innovazione, memoria e territorio. Un percorso che proseguirà nei prossimi mesi con nuovi incontri dedicati ai protagonisti della cultura marinaresca e alle storie che rendono il mare un luogo di conoscenza oltre che di navigazione.