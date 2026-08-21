Da Quarto al Gambia: giovani in missione nel segno della fraternità e del dialogo

Genova. Dal 24 agosto al 5 settembre un gruppo di giovani delle parrocchie di Genova Quarto, guidato dal parroco don Stefano Bisio, sarà impegnato in un’esperienza missionaria nella Repubblica del Gambia. L’iniziativa “We Believe With Gambia” nasce da un percorso pastorale volto a educare le nuove generazioni all’incontro, alla fraternità e alla scoperta della Chiesa universale attraverso il confronto con contesti sociali e spirituali differenti.

La missione è il frutto di un solido legame relazionale maturato nel tempo. Negli ultimi anni, le comunità di Quarto hanno infatti accolto due ragazzi gambiani, uno di fede cattolica e l’altro musulmano, e hanno condiviso l’impegno del giovane parrocchiano Pietro Canepa, attivo nel sostegno a una scuola locale che garantisce istruzione gratuita a bambini orfani o indigenti. A completare la delegazione saranno presenti anche i volontari della Pubblica Assistenza “Croce Verde Quarto dei Mille”, che ha donato un’ambulanza per il territorio e messo a disposizione due militi per il viaggio.

Durante la permanenza nel Paese africane, a maggioranza musulmana, i ragazzi prenderanno parte a momenti di preghiera, attività ricreative e servizi di volontariato presso l’istituto scolastico sostenuto dal progetto, testimoniando un’idea di Chiesa accogliente e capace di superare ogni confine.