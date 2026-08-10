“Custodi sociali” per gli anziani, 56 interventi durante l’emergenza caldo

Genova. Un servizio gratuito rivolto alle persone over 75, fragili per offrire loro non solo compagnia, ma anche monitoraggio e un aiuto attivo tramite lo svolgimento di commissioni e pratiche e attraverso l’accompagnamento fuori casa in caso di necessità.

Visite a casa, telefonate periodiche e controllo del loro stato di salute; supporto per la spesa e per le pratiche burocratiche e assistenza per visite mediche, commissioni e uscite nel quartiere: sono questi i compiti dei “Custodi sociali”, gli operatori volontari, figure nate all’interno di una progettualità promossa dalla sinergia tra Comune di Genova, Regione Liguria e circa una trentina di realtà del terzo settore, con capofila la Cooperativa Agorà, che in questi giorni di caldo estremo si stanno prendendo cura delle persone più fragili.

“Questa estate stiamo registrando temperature sempre più estreme – dice l’assessora al Welfare Cristiana Lodi – e proprio per questo occorre concentrare degli sforzi sempre maggiori nella tutela delle persone fragili e dei nostri anziani. Il servizio dei “Custodi sociali”, infatti, è stato attivato già 56 volte questa estate, permettendo a chi ne ha fatto richiesta non solo di sbrigare pratiche indispensabili per la vita quotidiana come fare la spesa o pagare una bolletta, ma anche di poter avere compagnia e di poter contare su una rete di supporto. Questo progetto sta funzionando molto bene, ma è essenziale che sempre più persone ne vengano messe a conoscenza. Voglio ricordare che si tratta di un servizio totalmente gratuito al quale si può accedere telefonando al numero verde anziani e contestualmente voglio lanciare un appello a non lasciare soli gli anziani, soprattutto in un momento delicato come questo”.

Per accedere ai servizi del progetto “Custode Sociale”, infatti, è sufficiente contattare l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) del proprio Municipio oppure chiamare il Numero Verde Regionale 800.593235. Tempi e modalità di intervento vengono stabiliti tramite un progetto personalizzato concordato con l’assistente sociale.