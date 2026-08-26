Cus Genova e Unige, la selezione di taekwondo e karate pronta a competere agli Europei universitari

Genova. Per l’Università di Genova e il CUS Genova si avvicina una nuova esperienza sportiva internazionale. Dall’8 al 16 settembre, infatti, una delegazione universitaria ligure sarà impegnata a Tirana, in Albania, agli EUC Combat Sports, ovvero gli Europei Universitari EUSA dedicati agli sport da combattimento, con la partecipazione delle selezioni di taekwondo e karate.

Negli ultimi due anni il movimento universitario ligure degli sport da combattimento ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano sia a livello nazionale sia internazionale. Ai Campionati Nazionali Universitari la selezione di taekwondo ha confermato la propria competitività con risultati di assoluto rilievo: dopo le sette medaglie conquistate ad Ancona nel 2025, la selezione di UNIGE e CUS Genova ha ulteriormente consolidato il proprio percorso in Piemonte Orientale, chiudendo con cinque medaglie e il primo posto nel medagliere dei combattimenti. A questi risultati, per quanto riguarda il karate, si è aggiunto anche il bronzo conquistato da Gabriele Braja, ulteriore conferma della crescita dell’intero movimento universitario ligure.

Per il taekwondo universitario genovese si tratta della seconda partecipazione consecutiva alla rassegna continentale organizzata dalla European University Sports Association, dopo lo storico esordio della scorsa stagione a Varsavia. In Polonia la selezione universitaria del CUS Genova e dell’Università di Genova aveva conquistato due medaglie di bronzo grazie ai risultati ottenuti da Brigida Bernardi e Lucrezia Visconti, centrando inoltre ulteriori piazzamenti di rilievo contro alcuni dei migliori interpreti europei della disciplina. Un risultato che ha certificato la qualità del progetto universitario ligure e che rappresenta oggi il punto di partenza verso la nuova sfida continentale di Tirana, impreziosita dalla partecipazione dei karateka universitari, alla loro prima esperienza universitaria europea.

La spedizione di Tirana costituisce quindi un nuovo importante banco di prova internazionale per le studentesse-atlete e gli studenti-atleti, chiamati a confrontarsi con le migliori università europee sia nel taekwondo sia nel karate, in una manifestazione che ogni anno riunisce centinaia di universitari provenienti da tutto il continente.

«Essere nuovamente presenti agli Europei Universitari rappresenta un motivo di grande orgoglio per il CUS Genova e per l’Università degli Studi di Genova», afferma Domenico Vitetta, Presidente del CUS Genova. «Negli ultimi anni il lavoro portato avanti nel taekwondo universitario ha prodotto risultati importanti sia a livello nazionale sia internazionale, come dimostrato dalle medaglie conquistate a Varsavia e dai piazzamenti ottenuti ai Campionati Nazionali Universitari. La partecipazione di quest’anno, arricchita anche dalla presenza del karate, conferma la volontà di continuare a investire nello sport universitario e di offrire ai nostri studenti-atleti e studentesse-atlete opportunità di crescita e confronto in contesti europei di alto livello».

«La partecipazione agli Europei Universitari rappresenta un’opportunità preziosa per le nostre studentesse e per i nostri studenti», afferma Federico Delfino, Rettore dell’Università di Genova,«che hanno la possibilità di confrontarsi con coetanei provenienti da tutta Europa portando con sé i valori dell’Università di Genova. I risultati ottenuti negli ultimi anni dimostrano che l’impegno nello sport universitario, sostenuto in stretta collaborazione con il CUS Genova e valorizzato anche attraverso il programma UNIGE per lo Sport, contribuisce non solo alla crescita agonistica degli atleti, ma anche alla formazione di persone capaci di coniugare studio, disciplina e spirito di squadra. Auguro a tutta la delegazione di vivere questa esperienza con entusiasmo e di rappresentare al meglio il nostro Ateneo».

«Un anno fa abbiamo dimostrato di poter essere protagonisti non solo in Italia, ma anche in un contesto di altissimo livello, che presentava atleti di caratura mondiale», afferma Riccardo Persano, Responsabile Tecnico della Selezione di Taekwondo. «I risultati ottenuti ci danno grande motivazione, sappiamo che le medaglie vinte da Brigida e Lucrezia a Varsavia non sono state un caso, ma il frutto di un lungo percorso di crescita e lavoro costante, oltre che del talento di due straordinarie atlete. Non è un caso se, solo 3 mesi fa Lucrezia si sia messa al collo la medaglia d’oro ai CNU di Alessandria, mentre Brigida vanta ben tre podi agli assoluti tricolore. Anche per questo partiamo per Tirana pronti a dare il massimo alla caccia di risultati importanti. Grazie a UNIGE e al CUS Genova per averci permesso, ancora una volta, di prendere parte alla più importante gara in Europa per lo sport universitario».

«Essere presenti agli Europei Universitari rappresenta un motivo di grande orgoglio per me e per i miei atleti, entrambi tesserati per il Karate Club Savona e iscritti all’Ateneo genovese presso la Scuola Politecnica di Ingegneria», afferma Raffaella Carlini, Responsabile Tecnico della Selezione di Karate. «Negli ultimi anni il lavoro portato avanti nella realtà savonese ha prodotto risultati importanti sia a livello nazionale che internazionale, come dimostrato dalle medaglie conquistate in ambito italiano, europeo e mondiale nel karate giovanile. Ora cercheremo di mettere il nostro valore al servizio della comunità universitaria, per dare lustro al nome di Genova e al suo Ateneo. Sono sicura che Micol e Gabriele proveranno a tirar fuori la loro migliore prestazione per ringraziare tutti della fiducia accordata; poi, come sempre, ci vorrà anche una buona dose di fortuna nei sorteggi. In bocca al lupo a tutti!».

Convocazioni Selezione di Taekwondo

Brigida Bernardi | Medicina | Marassi Taekwondo

Yago Campanella Alvarez | Economia | Marassi Taekwondo

Emanuele Penniello | Medicina | Scuola Taekwondo Genova

Alessio Guastella | Economia | Scuola Taekwondo Genova

Giorgia Casari | Medicina | Scuola Taekwondo Genova

Veronica Monticelli | Farmacia | Hwasong

Matilde Gnecco | Dottorato in Medicina Sperimentale | Hwasong

Lucrezia Visconti | Economia | Scuola Taekwondo Genova

Tommaso Zaino | Dietistica | Scuola Taekwondo Genova

Responsabile Tecnico: Riccardo Persano | Marassi Taekwondo

Convocazioni Selezione di Karate

Gabriele Braja | Ingegneria | Karate Club Savona

Micol Genta | Ingegneria | Karate Club Savona

Responsabile Tecnico: Raffaella Carlini | Karate Club Savona

Il team di karate