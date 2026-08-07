Cultura, sbloccati dal ministero della Cultura 5,8 milioni per la Liguria

Genova. “Ammonta a oltre 5,8 milioni di euro il totale dei fondi assegnati alla Liguria per le annualità 2025-2027 grazie al Piano Strategico Grandi Progetti Beni culturali del ministero della Cultura: una cifra considerevole che dimostra chiaramente l’attenzione e l’impegno concreto del governo Meloni nei confronti del patrimonio del nostro territorio”. Queste le parole della vicepresidente della Regione Liguria con delega alla Cultura e Spettacolo Simona Ferro.

“Nello specifico, saranno tre gli interventi principali su cui si andrà a intervenire. Verranno effettuati i lavori di completamento dei percorsi di visita ed efficentamento energetico presso il parco archeologico di Luni con uno stanziamento complessivo di più di 2 milioni di euro, si procederà al completamento degli interventi di restauro e adeguamento funzionale del teatro Camillo Sivori di Finale Ligure con 1 milione e 200mila euro e, infine, per un importo di 2 milioni e mezzo di euro verrà completato l’intervento di recupero dell’abbazia di San Giuliano e di realizzazione della Casa dei cantautori, un polo dedicato alla storia cantautorale genovese e ligure rivolto alle nuove generazioni e alle professioni della musica – prosegue Ferro – tre azioni strategiche di cui il nostro territorio ha bisogno: ci teniamo a ringraziare il ministro della Cultura Alessandro Giuli per questo investimento di grandissimo valore, che ci permetterà di salvaguardare, ammodernare e valorizzare lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale della Liguria”.

“Grazie all’impegno e al proficuo lavoro della sottosegretaria al ministero della Cultura Lucia Borgonzoni sono stati definitivamente sbloccati oltre 5,8 milioni per la Liguria. In particolare, 2.5 milioni sono stati assegnati a Genova per il recupero dell’Abbazia di San Giuliano in corso Italia (vicino alla Boccadasse di Gino Paoli, Luigi Tenco e Fabrizio De André) e la realizzazione della Casa dei Cantautori, un’idea progettuale di Regione Liguria”. Lo hanno dichiarato i consiglieri regionali della Lega Sara Foscolo, Sandro Garibaldi e Armando Biasi.

“Si tratta di risorse attese da tempo per il nuovo polo museale dedicato al cantautorato genovese e italiano, che valorizzerà il nostro patrimonio artistico e musicale. La Casa dei Cantautori è stata pensata a Genova perché nel capoluogo ligure è nata la canzone d’autore, influenzando poi il corso della canzone d’autore italiana. Inoltre, 1.2 milioni sono stati assegnati a Finale Ligure per il completamento del restauro e l’adeguamento funzionale del Teatro Camillo Sivori e 2.1 milioni a Luni per il completamento dei percorsi di visita e l’efficientamento energetico dell’immobile destinato a museo del Parco Archeologico. Ringraziamo il sottosegretario Lucia Borgonzoni che ha dimostrato, ancora una volta, che la Lega al governo è capace di atti concreti a favore dei territori”.

Sulla stessa lunghezza d’onda la capogruppo della Lega a palazzo Tursi Paola Bordilli e il consigliere Alessio Bevilacqua: “Accogliamo con grande soddisfazione la notizia dello sblocco definitivo di oltre 5,8 milioni di euro destinati alla Liguria nell’ambito del Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”. Un sentito ringraziamento va al sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni per la costante attenzione e il concreto impegno dimostrati nei confronti del nostro territorio”.

“I 2,5 milioni di euro destinati a Genova per il recupero dell’Abbazia di San Giuliano e la realizzazione della Casa dei Cantautori rappresentano un investimento di straordinario valore per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e musicale della nostra città. Ancora una volta, la Lega dimostra con i fatti la propria attenzione per Genova, contribuendo concretamente a tutelare, valorizzare e far vivere le eccellenze culturali del nostro territorio. Risorse importanti che consentono di trasformare progetti strategici per la città in realtà”.