Quarto, crolla un ramo: distrutta auto di servizio di una pubblica assistenza

Genova. Nella serata di domenica 30 agosto un grosso ramo si è staccato da un pino ed è crollato sull’auto di servizio della Croce Verde Quarto dei Mille 1911, pubblica assistenza del levante genovese. È successo in piazza Ippolito Nievo, davanti alla sede della croce.

A raccontarlo, con un post sui social, i responsabili della stessa Croce Verde: “Ieri sera, improvvisamente, un grosso ramo dell’albero di fronte alla nostra sede si è staccato, finendo su uno dei nostri mezzi”.

“Il danno purtroppo è importante, ma la cosa che conta davvero è che, vista anche l’ora, nessuno si sia fatto male”, prosegue il post.

Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. In mattinata sono arrivati anche i tecnici di Aster per verificare le condizioni dell’albero e capire come procedere con la rimozione degli altri rami potenzialmente pericolosi.

“Purtroppo, al di là del danno al mezzo, per noi significa perdere temporaneamente un veicolo che utilizziamo ogni giorno per i nostri servizi”, concludono dalla Croce Verde Quarto dei Mille 1911.