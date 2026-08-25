Crolla muro sulla strada: le ricerche di eventuali dispersi e la messa in sicurezza dell’area

Genova. Questa mattina un muro che incombeva su via Casanova, in Val Polcevera è crollato per una lunghezza di circa venti metri sulla strada che passavo sotto di esso.
Immediato l’intervento dei vigili del fuoco di Genova che, al fine di appurare che non vi siano persone coinvolte, la squadra intervenuta, ha richiesto il supporto dei cinofili degli USAR e del personale di movimento terra GOS.
Dopo una prima valutazione da parte dei cani e strumentazione per rivelare persone al di sotto del crollo, si è incominciato a rimuovere le macerie. Operazioni ancora in corso.