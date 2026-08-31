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Impegno

Croce Bianca Genovese, il 21 settembre prende il via il corso autunnale soccorritori

Il percorso formativo con appuntamenti al lunedì e al giovedì dalle 20:30 alle 22:30 verterà sulle principali tematiche del soccorso sanitario

Generico agosto 2026

Genova. Prenderà il via lunedì 21 settembre il corso autunnale per aspiranti soccorritori volontari della Croce Bianca Genovese.

Il percorso formativo – che prevede appuntamenti al lunedì e al giovedì, sempre dalle 20:30 alle 22:30 – si terrà presso il centro formazione della pubblica assistenza della Foce, in Piazza Palermo 7r canc., e verterà sulle principali tematiche del soccorso sanitario tra cui rianimazione cardiopolmonare per adulti e bambini, tecniche di disostruzione, gestione dei traumi e delle emorragie massive, utilizzo dei principali presìdi presenti sulle ambulanze. Si concluderà verso l’inizio del mese di dicembre.

Al termine degli incontri, completamente gratuiti, nei quali si alterneranno lezioni teoriche e dimostrazioni pratiche, si svolgeranno gli esami che consentiranno di acquisire la qualifica di “operatore trasporti sanitari” (TS) in ottemperanza alla nuova D.G.R. 660/2024.

Il percorso abiliterà a svolgere inizialmente trasporti sanitari e servizi ordinari e, in seguito all’ottenimento della qualifica superiore “Ems” con un successivo percorso formativo, servizi a carattere d’urgenza presso l’Organizzazione di volontariato.

Si potrà iniziare sin da subito il tirocinio a bordo dei mezzi in qualità di “osservatori”, affiancati da personale esperto e competente, per familiarizzare con veicoli e attrezzature impiegati nel mondo del soccorso.

L’iscrizione, da effettuarsi esclusivamente on-line al link https://bit.ly/corsocbg entro le 24:00 di venerdì 18 settembre, è consentita a partire dai 16 anni d’età (alla data d’inizio del corso) e per i minorenni sarà necessaria l’autorizzazione scritta dei genitori.

“Questo percorso non è assolutamente rivolto ai soli giovani – dichiara Federico Scacchetti, direttore sanitario della Croce Bianca Genovese e responsabile della formazione – anzi, incoraggiamo e auspichiamo la partecipazione anche dei ‘meno giovani’ che solitamente hanno più tempo libero da dedicare ai servizi del mattino e costituiscono da sempre una risorsa preziosissima per la nostra Pubblica assistenza, sempre bisognosa di nuovi innesti.”

“Da questa edizione autunnale – prosegue Scacchetti – anche il nostro percorso formativo è conforme alla nuova normativa, armonizzata a livello nazionale e regionale. Ricordiamo, come di consueto, che questo corso non rappresenta un percorso generico di primo soccorso rivolto alla cittadinanza, bensì una formazione strutturata per formare volontari destinati ai mezzi di soccorso e ai trasporti sanitari”.

Per ulteriori informazioni si potrà inviare una mail a comunicazione@crocebianca.it, contattare il numero 010/36.36.36 o inviare un DM sui canali social @crocebiancagenovese.

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