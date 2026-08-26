Crisi Amt, il centrodestra chiede commissione urgente prima della ripresa dei lavori del consiglio comunale

Genova. Dopo l’incontro con i sindacati con la presentazione di un piano di rimodulazione del servizio invernale per contenere i costi e proseguire con il risanamento dei conti di Amt, il centrodestra a Palazzo Tursi ha diffuso una nota unitaria: i capigruppo hanno presentato questa mattina, 26 agosto, una richiesta formale per la convocazione urgente della commissione consiliare competente.

I capigruppo in consiglio comunale dichiarano in una nota congiunta: ​”La decisione di tagliare o ridimensionare le corse del trasporto pubblico locale rischia di impattare in modo devastante sulla quotidianità dei cittadini, degli studenti e dei lavoratori che ogni giorno affidano la propria mobilità ai mezzi pubblici. Non si tratta soltanto di un disservizio logistico, ma di una scelta che incide direttamente sulla qualità della vita del territorio e sulla sicurezza sia degli utenti a bordo sia del personale viaggiante, già da tempo sottoposto a forte stress operativo. Le dimissioni dalle deleghe di un sindaco del Pd come Campora confermano la fondata drammaticità e insostenibilità dei tagli e l’urgenza di un dibattitto urgente e serio”.

Il documento è a firma di Paola Bordilli (Lega), Alessandra Bianchi (Fratelli d’Italia), Ilaria Cavo (Noi Moderati – Orgoglio Genova), Pietro Piciocchi (VinceGenova), Mario Mascia (Forza Italia e Sergio Gambino (Misto).

​”Già il periodo estivo − aggiungono − è stato drammatico per i nostri cittadini. La cittadinanza e l’intero consiglio comunale hanno il diritto di conoscere il reale stato delle cose e quali azioni si intendano intraprendere: è necessario scongiurare riduzioni che danneggerebbero l’intero sistema di mobilità urbana ed extraurbana. Visto che i lavori del consiglio riprenderanno solo l’8 settembre, chiediamo che la commissione sia calendarizzata prima di questa data“.