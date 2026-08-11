Crisi Amt, la Regione sblocca oltre 40 milioni per il salvataggio ma Bucci frena: “Vedremo se serviranno tutti”

Genova. La legge c’era già, ma adesso è arrivata anche la delibera di giunta: la Regione Liguria stanzia 41,7 milioni di euro per il trasporto pubblico locale, risorse destinate in gran parte al salvataggio di Amt. Nel pacchetto ci sono infatti i 40 milioni di euro tecnicamente finalizzati a sostenere gli investimenti dell’azienda (in concreto quei soldi finiranno nella disponibilità del Comune per procedere alla ricapitalizzazione) e circa 1,3 milioni per i primi prepensionamenti che al momento riguardano 63 dipendenti a Genova. Nel frattempo però Comune e Città metropolitana vanno in pressing sui 15 milioni di aumento sul contratto di servizio che per ora non risulterebbero da atti formali.

Il versamento dei 40 milioni sarà vincolato all’omologa del piano di risanamento di Amt da parte del Tribunale di Genova, prevista a fine settembre ma condizionata al voto positivo dei creditori sulla ristrutturazione del debito. “Ci sarà una rendicontazione fatta dal Comune in base agli investimenti che vengono fatti, ma le risorse ci sono già tutte – spiega l’assessore ai Trasporti Marco Scajola -. Sono fondi interamente regionali, che provengono dal Fondo strategico, quindi non dobbiamo attendere nessun ente per averli a disposizione”.

“I 40 milioni servono per coprire le eventuali mancanze di liquidità che Amt ha dichiarato senza aver approvato i bilanci – puntualizza però il governatore Marco Bucci -. Quando avremo i bilanci reali vedremo quanti soldi serviranno, probabilmente molti meno. Qualcuno dice che il bilancio ha un problema, un’altra parte invece dice che è molto minore. Comunque noi ci abbiamo messo la cifra massima che copre tutto, vedremo alla fine cosa succederà quando il tribunale deciderà quali sono i numeri. La necessità è ancora tutta da decidere”.

Da un punto di vista formale, i fondi verranno incassati dal Comune di Genova che li verserà subito ad Amt. L’azienda acquisterà dal Comune stesso il deposito della metropolitana di via Buozzi e in questo modo Palazzo Tursi avrà in pancia la liquidità per sottoscrivere un aumento di capitale da 47,9 milioni più altri 22,1 milioni sotto forma di crediti.

Per il piano di esodo incentivato ci sono 3,3 milioni per tutta la Liguria fino al 2027. Con questa delibera la Regione finanzia le prime uscite da Amt (1,275 milioni) e dall’azienda imperiese Riviera Trasporti (425mila euro) in base a un accordo coi sindacati. “Attendiamo i dati di Savona e La Spezia perché ovviamente avranno anch’esse questa disponibilità”, precisa Scajola. Gli altri fondi potranno essere affidati ai territori in seguito alla presentazione o rimodulazione dei piani da parte delle aziende.

Per quanto riguarda i finanziamenti strutturali al trasporto pubblico, dal 2026 la Regione salirà a 159 milioni di euro di cui 110 per la città metropolitana di Genova aumentando di 16,8 milioni il riparto del fondo nazionale trasporti: “Gli stanziamenti totali, come vedete, arrivano a cifre veramente significative. Ma siamo contenti di farlo perché sappiamo che è necessario. Tutti devono tirarsi su le maniche e lavorare per risolvere un problema che è strutturale. E noi partecipiamo”.

“Quello che presentiamo oggi è qualcosa che non spetterebbe alle Regioni, ma lo facciamo per senso di responsabilità, per aiutare i territori e soprattutto per aiutare i cittadini”, rimarca Scajola. Con altro provvedimento la Regione ha reso permanente la possibilità di anticipo del 100% delle risorse per investimenti delle aziende di trasporto pubblico locale.

Il piano di risanamento di Amt contemplava tra l’altro 20,7 milioni aggiuntivi sul contratto di servizio, di cui 5 milioni a carico del Comune, 700mila dalla Città metropolitana e 15 milioni proprio dalla Regione. “Noi manterremo tutte le promesse e gli impegni presi”, ha risposto l’assessore incalzato dai cronisti, mentre il governatore ha spiegato che la somma è compresa nel totale dei 110 milioni garantiti dalla Regione.

Terrile e Franceschi: “Forte preoccupazione, mancano 15 milioni”

“Pur esprimendo un giudizio positivo sugli impegni annunciati oggi nel corso della conferenza stampa sulle misure regionali di sostegno al trasporto pubblico locale, durante la quale il presidente Marco Bucci e l’assessore Marco Scajola hanno confermato alcune misure assunte da Regione Liguria ai fini dell’attuazione del piano di risanamento di Amt, esprimiamo forte preoccupazione perché sembra essere stato tralasciato l’incremento di 15 milioni di euro, a partire dal 2026, del corrispettivo annuale a favore dell’azienda di trasporto genovese”. Così, in una nota congiunta, il vicesindaco del Comune di Genova, Alessandro Terrile, e il vicesindaco della Città metropolitana, Simone Franceschi.

“L’incremento complessivo del corrispettivo di 20,7 milioni all’anno dal 2026 è uno degli elementi fondanti del piano di risanamento di Amt, che si affianca alle altre misure confermate da Comune e Regione – spiegano Terrile e Franceschi -. Il mancato annuncio in conferenza stampa fa seguito al mancato stanziamento delle risorse regionali previste, in sede di assestamento di bilancio dello scorso luglio”.

“Se, infatti, con l’assestamento di luglio, Comune e Città Metropolitana hanno approvato le variazioni di bilancio che contengono gli impegni previsti dai due enti – proseguono i due vicesindaci – nell’assestamento del bilancio regionale non c’è traccia dei 15 milioni aggiuntivi che dovrebbero portare a 110 milioni all’anno i contributi regionali a favore del bacino genovese, secondo l’impegno assunto dal presidente della Regione con la lettera del 13 febbraio 2026. Si tratta di una previsione indispensabile anche per consentire alla Città Metropolitana di procedere alla revisione dei contratti di servizio in essere con l’azienda, dando concreta attuazione agli impegni assunti nell’ambito del piano di risanamento”.

Terrile e Franceschi rimarcano che “Amt deve poter contare sul sostegno degli enti locali e, soprattutto, sulla parola dei loro amministratori. Regione Liguria chiarisca senza ulteriore ritardo tempi e modalità dello stanziamento e dell’erogazione del corrispettivo integrativo. Senza queste risorse, il piano di risanamento di Amt rischia di essere messo in discussione“.

Da quanto si apprende i 15 milioni mancanti non saranno oggetto di una variazione di bilancio ma verranno assegnati con un provvedimento della giunta.

L’opposizione: “Basta annunci, Bucci mantenga le promesse”

“Quando Totò provava a vendere la Fontana di Trevi era più realistico e credibile di Bucci e Scajola che, sul Tpl, hanno annunciato stanziamenti risaputi e già programmati. Sarebbe ora di finirla con gli annunci e mettere in campo un piano vero per il trasporto pubblico regionale, con risorse aggiuntive e una strategia che guardi a tutta la Liguria e non soltanto ai territori che fanno più comodo al presidente della Regione e all’assessore ai Trasporti”, commenta il segretario del Pd Liguria Davide Natale.

“Questa non è una partita di poker e Bucci non può continuare a bluffare e giocare con le carte degli altri – aggiungono i consiglieri regionali Armando Sanna e Simone D’Angelo, rispettivamente capogruppo e componente del comitato di sorveglianza di Amt, intervenendo sulla situazione del trasporto pubblico genovese -. Gli accordi sottoscritti si rispettano, soprattutto quando riguardano il futuro di un’azienda strategica, migliaia di lavoratrici e lavoratori e centinaia di migliaia di cittadini che ogni giorno utilizzano il trasporto pubblico. A febbraio il presidente della Regione aveva messo nero su bianco un impegno preciso: 15 milioni di euro aggiuntivi all’anno a partire dal 2026, portando a 110 milioni il contributo regionale destinato al bacino genovese. Oggi, però, di quei 15 milioni non c’è traccia. E nell’assestamento di bilancio regionale approvato a luglio non risultano le risorse necessarie per dare seguito a quell’impegno. Bucci, con la sua maggioranza, ci dica con chiarezza se intende rispettare l’impegno assunto a febbraio o se intende ancora per molto vestire i panni del saltimbanco. Nel caso gli sveliamo un segreto: non fa ridere”.

Appelli a “mantenere le promesse” arrivano anche da Azione e dalla segreteria provinciale del Partito Democratico.

“C’è da sperare che Bucci e Scajola non abbiano la memoria corta. Oggi enfatizzano le risorse stanziate per consentire a una quota di lavoratori di Amt e Atp di accedere al prepensionamento, ma sembrano dimenticare un impegno ben preciso assunto dalla Regione pochi mesi fa: i 15 milioni di euro aggiuntivi all’anno destinati ad Amt per il bacino genovese – dichiarano Gianni Pastorino, consigliere regionale della Lista Orlando e rappresentante di Linea Condivisa, e Rossella D’Acqui, presidente di Linea Condivisa -. Il punto è molto semplice: il piano di risanamento di Amt non può fare a meno di quelle risorse. Piuttosto che fare annunci in pompa magna, sarebbe sufficiente mettere a bilancio quanto promesso e sottoscritto. Sarebbe un segnale molto più concreto per l’azienda, per i lavoratori e per il futuro del trasporto pubblico”.

“Bucci e Scajola possono fare tutte le conferenze stampa che vogliono, ma i numeri restano tali: i 40 milioni di euro destinati alla ricapitalizzazione di Amt non sono i 15 milioni annui promessi per il contratto di servizio. Sono due partite completamente diverse. E quei 15 milioni, ad oggi, negli atti di bilancio non si vedono”. Così il capogruppo regionale del M5s Stefano Giordano, secondo cui “la Regione aveva assunto un impegno preciso: 15 milioni in più ogni anno per contribuire all’incremento del contratto di servizio. Se Bucci sostiene che tutti gli impegni saranno rispettati, faccia allora una cosa molto semplice: metta quei 15 milioni nel bilancio regionale e dica quando saranno erogati. In caso contrario, siamo davanti all’ennesimo gioco delle tre carte, dove si utilizzano risorse già previste per la ricapitalizzazione per far credere ai genovesi che sia stato coperto anche ciò che continua invece a mancare”.

La replica di Forza Italia: “Anziché ringraziare si lamentano, arriveranno col riparto dei fondi statali”

“Stupisce che, nel giorno in cui da Regione Liguria arrivano risorse straordinarie per il trasporto pubblico locale, oltre 41 milioni, la sinistra non trovi di meglio che far urlare a tutti i suoi consiglieri per chiedere ancora più soldi – commenta Carlo Bagnasco, consigliere regionale di Forza Italia -. I 15 milioni di cui parlano i consiglieri del Pd sono quelli che la Regione si è impegnata a garantire sulla base del prossimo riparto dei fondi statali, che verranno erogati entro l’anno solare, ancora una volta solo ed esclusivamente per garantire supporto alle aziende del Tpl ligure. Anziché ringraziare Regione che conferma uno sforzo economico mai visto e che peraltro non era tenuta a compiere, i consiglieri dem fanno polemica preventiva. Con i fondi stanziati oggi da Regione Liguria si danno risposte alle richieste pervenute da tutto il mondo sindacale, per agevolare anche il pensionamento di molti dipendenti – prosegue -. Stupisce semmai che le proteste arrivino persino da rappresentanti di enti come Città Metropolitana e Comune di Genova che dovrebbero essere chiamati a fare la propria parte per garantire un servizio che invece subisce ogni giorno tagli sul territorio genovese“.

La Filt Cgil: “Bene ma serve un ulteriore passo in avanti a livello nazionale e territoriale”

La Filt Cgil “valuta positivamente l’intervento economico e finanziario messo in campo dalla Regione Liguria” ma sui 15 milioni sottolinea: “Non possono essere considerati esclusivamente come il frutto di un nuovo e straordinario impegno finanziario della Regione. Tali risorse derivano dall’incremento del Fondo nazionale trasporti già previsto e finanziato dalla legge di bilancio 2022, approvata dal governo Draghi. Per questo motivo riteniamo che la prima scelta debba essere quella di aumentare in maniera significativa e strutturale il Fondo nazionale trasporti, destinando al trasporto pubblico locale una parte delle risorse pubbliche oggi previste per l’incremento della spesa militare e per il riarmo”.

“Parallelamente – prosegue il sindacato – riteniamo che la Regione Liguria e gli enti territoriali (Comuni, Province e Città Metropolitana di Genova) debbano compiere un ulteriore e necessario passo in avanti, mettendo in campo maggiori risorse proprie per garantire la sostenibilità del sistema. Il problema, infatti, non può essere affrontato esclusivamente attraverso interventi una tantum, risorse straordinarie o operazioni finanziarie. Il sistema del tpl ligure ha bisogno di certezza e stabilità delle risorse necessarie a garantire il servizio quotidiano, sostenere i costi del personale, mantenere adeguati livelli di manutenzione e sicurezza e programmare gli investimenti necessari per il futuro. Non è più rinviabile una discussione seria sul finanziamento strutturale del tpl regionale“.