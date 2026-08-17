Cremonese – Sampdoria LIVE: la cronaca della partita di Coppa Italia

Cremonese 0 – Sampdoria 0

La Cremonese prova ripartenze dal basso “spericolate”. Potrebbe essere questa una delle chiavi della partita. Un recupero palla alto potrebbe regalare occasioni ghiotte alla Sampdoria. Qualora invece i grigiorossi riuscissero a eludere col fraseggio il primo pressing, invece, potrebbero fare male in superiorità numerica.

15′ Nulla da segnalare fino a questo momento. Viti anticipa Stuckler di testa liberando l’area. Il difensore subisce anche fallo.

9′ Bel sinistro di Sinani. Il numero venti controlla un lancio di Henderson. Punta Pezzella accentrandosi e da appena dentro l’area calcia a giro verso il palo più lontano. Fulignati costretto al gran tuffo ma il pallone finisce fuori di poco.

5′ Prima fase equilibrata, entrambe le squadre provano fare la partita. Il primo tiro è della Cremonese, ma la conclusione di Bonazzoli è molto alta. Poi, Forte colpisce da appena dentro l’area, ma il pallone è debole e “comodo” per Fulignati.

1′ Si parte. La Sampdoria batte il calcio di inizio.

Tutto pronto per la partita. Fascia di capitano sul braccio di Henderson. Poco pubblico allo stadio. Il Druso di Bolzano è di fatto un campo neutro. Non si è giocato a Cremona per problemi al manto erboso dovuti al grande caldo. Prima della partita, minuto di silenzio per ricordare Livio Berruti, velocista italiano scomparso in questi giorni. Sampdoria con la divisa blucerchiata. Maglia casalinga anche per i lombardi, con la classica casacca grigiorossa.

La partita

Bernardo Corradi schiera dal primo minuto quattro new entry del mercato estivo: Vindahl, Gartenmann, Sinani e Lauritsen. Titolare anche Bellemo, di rientro dal prestito allo Spezia e chiamato a riscattare una stagione e mezzo negativa in blucerchiato. Spazio anche al giovanissimo Giuseppe Forte, classe 2008 e proveniente dalle giovanili doriane. Ci sono poi quattro giocatori arrivati nello scorso gennaio per salvare la squadra: Viti, Cicconi, Di Pardo ed Esposito. Henderson è l’unico reduce titolare che era presente all’esordio dello scorso anno contro lo Spezia in Coppa Italia.

Le formazioni ufficiali

Cremonese (4-2-3-1): Fulignati; Vogliacco, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Gerli, Pontisso; Collocolo, Bonazzoli, Vandeputte; Stuckler. Allenatore: Marco Giampaolo.

Sampdoria (4-3-3): Vindahl, Di Pardo, Gartenmann, Viti, Cicconi, Henderson, Esposito, Bellemo, Sinani, Lauritsen, Forte. A disposizione: Ghidotti, Krastev, Diop, Ferrari, Meijer, Riccio, Amarandei, Rodella, Paratici, Tutino. Allenatore: Bernardo Corradi.

Arbitro: Perenzoni di Rovereto. Assistenti: Cavallina di Parma e Djurdjevic di Trieste. Quarto ufficiale: Colombo di Como. VAR: Rutella di Enna. AVAR: Camplone di Lanciano.

Bolzano. Esordio ufficiale per la Sampdoria nella stagione 26/27. Sfida valida per i 32^ di Coppa Italia. La Cremonese, allenata dall’ex Marco Giampaolo, è fresca di retrocessione dalla Serie A e punta a un campionato di alto profilo. Un test quindi molto interessante per iniziare a valutare la formazione blucerchiata. Assenti Begic, Depaoli e Abildgaard, ma dovrebbero esserci domenica prossima contro il Cesena, e Insigne, impegnato in un lavoro di recupero personalizzato e ancora digiuno di allenamenti con la squadra.