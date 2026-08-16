Coppa Italia, il Genoa supera i piccoli brividi iniziali e ribalta 4-1 l’Ascoli

Genova. Il Genoa avanza ai sedicesimi di finale di Coppa Italia battendo 4-1 l’Ascoli. Per i rossoblù a segno Marcandalli, Baldanzi, Colombo e Havel. Dopo un primo tempo complessivamente negativo, dove al termine del quale è arrivata la rete del pareggio, nella ripresa la squadra di De Rossi è più ordinata nella manovra e riesce a tornare in pieno controllo della partita e delle proprie emozioni. Buono l’ingresso in campo di Sow, riuscito nell’intento di sbloccare la manovra a centrocampo, mentre per il ruolo di migliore il candidato principale sembra essere Tommaso Baldanzi: qualità importante messa a disposizione dei rossoblù. Note di merito per gli ingressi di Havel e del giovane Wiefe. Il prossimo avversario in coppa sarà il Sudtirol.

La cronaca

Primo tempo

Era partito bene il Genoa come piglio: soprattutto in fase di pressione, gli uomini di De Rossi mettono subito in difficoltà l’Ascoli che inizia a sbagliare molto in impostazione. Le trame che hanno portato ai tiri di Mitaj e Ellertsson sembravano far presagire un miglioramento in fase offensiva e, quindi, fiducia per l’arrivo del gol. A segnarlo, però, è stata la squadra ospite: a sorpresa arriva l’avanzata di Silipo che, indisturbato, deposita in rete la sfera del vantaggio al 25. Da quel momento è iniziata a subentrare sfiducia, percepibile dallo sviluppo non lineare delle giocate. Poi due squilli improvvisi: il colpo di testa di Marcandalli (42’) e lo slalom con palo-gol di Baldanzi (44’) che portano i rossoblù in vantaggio al termine della ripresa.

Secondo tempo

De Rossi inserisce subito Ostigard e Sow, andando ad allargare sulla fascia Ellertsson ricercando l’aggiunta di maggiore qualità con il supporto centrocampista svizzero. Un’idea che, effettivamente, funziona con il passare dei minuti. I rossoblù ritrovano maggiore fluidità nelle manovre e vanno a segno al 61’, anche se per una disattenzione dell’Ascoli: pasticcio in area, pressione ottimale di Baldanzi e gol facile facile per Colombo. L’attaccante rossoblù avrebbe poi l’occasione di mettere a segno la doppietta personale, ma a tu per tu con Vitale non riesce a superarlo. Prosegue poi la maggiore serenità del Genoa e al 79’ arriva la quarta rete segnata da Havel su una bella azione orchestrata da Norton-Cuffy e Wiefe.

GENOA-ASCOLI 4-1 (42′ Marcandalli, 44′ Baldanzi, 61′ Colombo, 79′ Havel; 25′ Silipo)

90′ Quattro minuti di recupero

87′ Palla persa dall’Ascoli, Havel recupera e avanza. Il numero 17, in area, mette a sedere due avversari e calcia: pallone fuori, lo stadio era già pronto ad esultare!

80′ Fuori D’Uffizi, dentro Bolsius.

79′ Havel! Il quarto gol del Genoa! Bella palla tagliata di Wiafe che pesca al centro il neo attaccante rossoblù che mette a segno. 4-1.

76′ Fuori Ellertsson e Baldanzi (nettamente il migliore in campo), dentro Pucza e Wiafe nel Genoa.

75′ Fuori Milanese e Damiani, Oliveri e Russo.

72′ Si riparte!

70′ Cooling break al Ferraris.

67′ Conclusione di Guiebre murata da Marcandalli.

65′ Colombo spreca il poker! A tu per tu con Vitale, dopo un bello scatto, l’attaccante rossoblù non riesce ad insaccare trovando la deviazione dell’estremo difensore ospite. Colombo viene poi sostituito, con Havel che era pronto all’ingresso in campo da qualche istante: applausi dal Ferraris.

61′ Tris del Genoa! Colombo! Pasticcio dell’Ascoli in area che perde un pallone sanguinoso sul pressing di Baldanzi favorendo l’attaccante rossoblù che non può sbagliare con davanti soltanto Vitale. 3-1 Genoa.

56′ Fuori Corradini e Gori, dentro Acampora e Chakir nell’Ascoli.

51′ Passaggio sbagliato in profondità di Baldanzi per Colombo, ma quest’ultimo non sta riuscendo a farsi trovare adeguatamente.

49′ Ammonito Ostigard per una trattenuta prima non fischiata, poi segnalata dopo qualche secondo dall’arbitro Perri.

48′ Grande avanzata sulla destra di Norton-Cuffy che serve al centro Baldanzi. Il numero 8 dà poi a Vitinha che entra in area e calcia verso la porta: esterno della rete.

46′ De Rossi allarga Ellertsson sulla corsia di sinistra e nel mezzo si posiziona il nuovo acquisto rossoblù. Una mossa per alzare la qualità nella manovra offensiva, aspetto carente nel primo tempo.

Doppio cambio per il Genoa: fuori Otoa e Mitaj, entrano Ostigard e Sow. Si riparte!

Secondo tempo

Era partito bene il Genoa come piglio: soprattutto in fase di pressione, gli uomini di De Rossi mettono subito in difficoltà l’Ascoli che inizia a sbagliare molto in impostazione. Le trame che hanno portato ai tiri di Mitaj e Ellertsson sembravano far presagire un miglioramento in fase offensiva e, quindi, fiducia per l’arrivo del gol. A segnarlo, però, è stata la squadra ospite: a sorpresa arriva l’avanzata di Silipo che, indisturbato, deposita in rete la sfera del vantaggio al 25. Da quel momento è iniziata a subentrare sfiducia, percepibile dallo sviluppo non lineare delle giocate. Poi due squilli improvvisi: il colpo di testa di Marcandalli (42’) e lo slalom con palo-gol di Baldanzi (44’) che portano i rossoblù in vantaggio al termine della ripresa.

45′ Finisce qua il primo tempo: 2-1 per il Genoa.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Baldanzi! Vantaggio immediato del Genoa! Slalom in area, conclusione che bacia il palo e si insacca alle spalle di Vitale. Due lampi ravvicinati, due gol per la squadra di De Rossi.

42′ Marcandalli! Pareggia il Genoa! Gran palla da corner di Mitaj per l’incornata vincente del difensore genoano: si torna in parità.

40′ Netto peggioramento a livello di gioco da parte del Genoa: iniziano ad essere tante le imprecisioni, anche in situazioni prevalentemente semplici. Il gol di Silipo ha frenato lo spirito iniziale, che deve essere necessariamente ritrovato.

35′ Conclusione di Vitinha bloccata da Vitale.

34′ Occasione Genoa! Vitinha serve Baldanzi in area con un passaggio filtrante, l’ex Roma protegge la sfera e va al tiro respinto sulla linea da un difensore ascolano

32′ Triangolazione che parte da Colombo, arriva a Vitihna che col tacco dà a Baldanzi: tiro di prima intenzione da posizione favorevole che si spegne abbondantemente fuori.

27′ Si riparte dopo il minuto di cooling break: ora il Genoa è chiamato inaspettatamente alla rimonta.

25′ Silipo! Clamoroso al Ferraris, passa in vantaggio l’Ascoli! Il numero 7 avanza indisturbato, entra in area di rigore e calcia a giro: con una deviaizone, la sfera supera Bijlow ed è gol. Avanti l’Ascoli alla prima avanzata.

23′ Altra manovra interessante dei rossoblù che questa volta porta al tiro Ellertsson: ancora il portiere ospite a respingere in corner. Così il Genoa può fare decisamente più male.

22′ Occasione Genoa! Bella sterzata di Marcandalli in area, appoggio per Baldanzi che poi crossa in mezzo dove c’è Mitaj che va alla conclusione: parata di Vitale.

18′ Continuano le imprecisioni d’impostazione degli ascolani, ma il Genoa deve cercare di approfittarne maggiormente con il gioco. Bene in pressione, c’è capire come infilzare gli avversari frontalmente. Ma un buon piglio per i rossoblù in questa prima parte di gara.

14′ Altra palla recuperata, questa volta da Vitinha, che poi serve a Colombo: uno slalom in area poi un rimpallo per il quarto angolo nel giro del primo quarto d’ora di gioco.

12′ L’Ascoli sta sbagliando molto in impostazione, quindi sarà fondamentale la pressione in fase di non possesso per andare a riconquistare i palloni.

9′ Cross di Mitaj, Norton-Cuffy si coordina per la conclusione al volo ma sul arriva Colombo che ci prova di testa ma il tentativo non impensierisce Vitale. L’attaccante non ha sentito la voce dell’esterno rossoblù.

6′ Palla sanguinosa dalla retroguardia ospite che per poco non viene intercettata da Fredrup in piena area. Inizio dominante per il Genoa che conquista già il terzo corner.

4′ Ancora Elletsson dalla bandierina, questa volta va Colombo a colpire di testa: pallone alto sopra la traversa.

3′ Conclusione di Baldanzi dall’interno dell’area di rigore murata dalla difesa ascolana, primo calcio d’angolo per il Grifone. Batte Ellertsson, deviazione e la palla finisce a Mitaj che temporeggia un po’ prima di andare al tiro. Il numero 2 genoano trova un altro corner.

Dopo il minuto di silenzio per la scomparsa dell’atleta Livio Berruti, si parte! Inizia Genoa-Ascoli, inizia la stagione ufficiale!

Primo tempo

Le formazioni

Genoa (3-5-2): 16 Bijlow, 27 Marcandalli, 34 Otoa, 22 Vasquez,; 13 Norton-Cuffy, 7 Ellertsson, 32 Frendrup, 15 Baldanzi, 2 Mitaj; 9 Vitinha, 29 Colombo.

A disposizione: 39 Sommariva, 99 Stolz, 3 Martin, 4 Amorim, 5 Ostigard, 10 Messias, 17 Havel, 20 Sabelli, 31 Puczka, 44 Doumbia, 71 Wiafe, 80 Zulevic, 97 Sow.

Allenatore: De Rossi.

Ascoli: 1 Vitale, 4 Damiani, 7 Silipo, 8 Corradini, 11 Perciun, 15 D’Uffizi, 19 Guiebre, 30 Curado, 33 Rizzo, 35 Gori, 62 Milanese.

A disposizione: 12 Dente, 45 Crespi, 9 Chakir, 13 Acampara, 14 Oliveri, 16 Russo, 17 Diamanti, 18 Lo Scalzo, 21 De Pieri, 32 Gattoni, 77 Bolsius.

Allenatore: Tomei.

Arbitro: Perri di Roma 1.

Assistenti: Lo Cicero di Brescia e Della Mea di Udine.

Quarto uomo: Massa di Imperia.

VAR: Santoro di Messina.

AVAR: Di Vuolo di Castellammare di Stabia.

Genova. Per il Genoa è tempo della prima partita ufficiale della stagione. Per i 32esimi di finale di Coppa Italia i rossoblù affrontano l’Ascoli, formazione che militerà in Serie B dopo la promozione ottenuta l’anno scorso. Conferme di 3-5-2 per De Rossi: Bijlow in porta; difesa a tre composta da Marcandalli, Otoa e Vasquez; in mezzo Ellertsson, Frendrup e Baldanzi, larghi Norton-Cuffy e Mitaj; davanti il duo Colombo-Vitinha.

Nel riscaldamento la carica della Gradinata Nord verso la squadra, poi il ricordo dei tifosi per l’ultras Massimo Leopizzi a un anno dalla sua scomparsa.