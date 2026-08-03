Cop31 Bike ride, Tursi sottoscrive la lettera di impegno ufficiale per promuovere la mobilità in bici e la riduzione delle emissioni

Genova. Il Comune di Genova ha sottoscritto una lettera ufficiale nell’ambito dell’iniziativa internazionale COP31 Bike Ride, riaffermando il proprio impegno a favore della mobilità ciclistica come strumento fondamentale per la riduzione delle emissioni contro il cambiamento climatico, il miglioramento della qualità dell’aria, della sicurezza stradale e della vivibilità urbana.

La lettera sottoscritta è stata consegnata a Palazzo Tursi dall’Assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti a una delegazione composta da Stefano Bigliazzi (Presidente Legambiente Liguria), Romolo Solari (Presidente Fiab Genova-Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta), Maurizio Liva (Consigliere Fiab Genova).

Il documento, indirizzato al Presidente della COP31 e ai delegati della 31ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, in programma a novembre 2026 ad Antalya in Turchia, evidenzia il percorso già intrapreso dall’Amministrazione comunale attraverso il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e il Biciplan metropolitano, confermando la volontà di proseguire nello sviluppo di politiche per incentivare gli spostamenti in bicicletta e la mobilità attiva.

Tra gli impegni assunti formalmente dal Comune, da perseguire entro il 2030, figurano il completamento e potenziamento di una rete ciclabile connessa, il potenziamento dell’intermodalità tra bicicletta e trasporto pubblico, l’incremento dei parcheggi sicuri per le biciclette, il rafforzamento degli interventi per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada, la promozione della cultura della mobilità ciclistica attraverso iniziative di sensibilizzazione e l’adozione di strumenti di monitoraggio e rendicontazione dei risultati raggiunti.

La lettera rappresenta inoltre un invito rivolto alla comunità internazionale e agli Stati membri affinché adottino azioni sempre più ambiziose per favorire la mobilità sostenibile e contribuire agli obiettivi globali di contrasto ai cambiamenti climatici.

Il documento sarà consegnato simbolicamente alla COP31 in Turchia attraverso il COP31 Bike Ride, un viaggio realizzato esclusivamente in bicicletta e con imbarcazioni a vela, a testimonianza della possibilità di ridurre concretamente l’impatto ambientale degli spostamenti e di promuovere forme di mobilità a basse emissioni.

Con questa adesione, il Comune di Genova conferma la propria volontà di contribuire agli obiettivi internazionali di decarbonizzazione, rafforzando le politiche locali dedicate alla mobilità sostenibile e alla diffusione dell’uso quotidiano della bicicletta come mezzo di trasporto efficiente, sicuro e accessibile.

«Che ci sia il climate change e che si debba cambiare il nostro modo di vivere, produrre e consumare, sono dati di fatto. La mobilità sostenibile – afferma l’Assessore alla Mobilità sostenibile Emilio Robotti – è una parte importantissima del contrasto al cambiamento climatico, perché coinvolge innanzitutto il risparmio delle fonti fossili e introduce anche stili di vita più salutari, decongestiona il traffico e riesce ad aumentare anche la sicurezza stradale. Tanti tasselli che vanno a comporre un mosaico di un mondo e città migliori e più sostenibili per contrastare l’emergenza climatica e gli eventi atmosferici sempre più impattanti». «Oltre all’aspetto ambientale – conclude Robotti – c’è anche quello della sicurezza. Non bisogna dimentica che statisticamente la metà almeno degli incidenti sul lavoro si verifica nel tragitto casa-lavoro».

«Accogliamo con favore il fatto che il Comune di Genova abbia sottoscritto questa lettera – dichiara il Presidente di Fiab Genova Romolo Solari – il 20 agosto la consegneremo alla staffetta del COP31 Bike Ride che parte dalla Val di Susa per poi proseguire per tutto il Nord Italia fino in Turchia via Balcani. Incontreremo la staffetta lungo la ciclovia Fiab Aida (“Alta Italia da attraversare”) che mette in comunicazione la Val di Susa con Trieste».

«C’è stato un grande coraggio – prosegue Solari – da parte del Comune nell’avviare il bike sharing free-floating che sta dando un grosso contributo alla mobilità ciclistica, perché più bici circolano, più aumenta la sicurezza per i ciclisti. È il principio del “safety numbers” per cui se ci sono pochi ciclisti, chi guida gli altri mezzi non è abituato a vedere la bici e quindi può capitare per distrazione che avvenga un incidente. Se aumentano le bici in circolazione anche chi guida gli altri mezzi sta più attento ai ciclisti».

«Legambiente è sempre molto impegnata sul tema del clima – dichiara il Presidente di Legambiente Liguria, Stefano Bigliazzi – infatti in occasione della COP31 organizza uno sciopero per il clima con una manifestazione a Roma. Il tema della mobilità è proprio uno dei modi avere un impatto positivo, la bicicletta è un ottimo strumento perché si riduce il consumo di fonti fossili. Siamo soddisfatti che il Comune di Genova abbia aderito perché ogni Comune che si impegna in questa direzione contribuisce a migliorare la situazione del clima».