Controlli tra la darsena e Pré: in campo esercito, polizia e cinofili

Genova. Nuovi controlli in darsena da parte della polizia, che nelle ultime settimane ha potenziato i controlli in zona in accordo con le direttive della prefettura. I poliziotti si sono concentrati su piazza della Commenda, via Prè, via Gramsci, la zona dell’ex Ghetto e i vicoli vicini.

Il servizio è stato coordinato dal dirigente del commissariato di Prè e vi hanno partecipato pattuglie del reparto prevenzione crimine, team cinofili antidroga, agenti della polfer e militari dell’esercito.

In serata gli agenti hanno controllato calata Simone Vignoso, Andalò Di Negro, Ansaldo De Mari, Gadda, Dinegro, Molo Vecchio, e in calata Mandraccio con l’ausilio del team cinofilo per individuare sostanze stupefacenti, anche tra le reti e le attrezzature dei pescatori.

I controlli sono quindi proseguiti in via Prè, in via Gramsci e nella zona dell’ex Ghetto. Sono stati controllati i clienti di una pizzeria di via Gramsci, di un negozio etnico di via Prè e di un H24. Qui è stato trovato un 36enne con una dose di hashish. Complessivamente sono state controllate 54 persone.