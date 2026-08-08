Cucine da incubo, chiuse da Asl3 e polizia locale due attività in via Sestri e via del Lagaccio

Genova. Due sospensioni immediate dell’attività per gravi carenze igienico-sanitarie, sanzioni per 13 mila euro e violazioni accertate in materia commerciale e di vendita di bevande alcoliche. È il bilancio dell’operazione condotta nella serata di venerdì 7 agosto dalla polizia locale di Genova insieme al personale di ASL 3, nell’ambito dei controlli finalizzati alla tutela della salute pubblica, dei consumatori e del decoro urbano.

Le verifiche hanno interessato diverse attività situate nel Centro storico e nel Ponente cittadino, alcune delle quali già oggetto di segnalazioni da parte dei residenti.

Le attività sospese per gravissime carenze igienico-sanitarie sono un’attività di ristorazione orientale in via Sestri e un rivenditore di kebab in via del Lagaccio. Alle due attività sono state comminate sanzioni rispettivamente per 8 mila e 5 mila euro.

Parallelamente, la polizia locale ha accertato ulteriori irregolarità di natura amministrativa e commerciale, tra cui occupazioni di suolo pubblico non autorizzate, violazioni relative alla vendita e alla disponibilità di bevande alcoliche, mancata indicazione di informazioni obbligatorie per i consumatori e altre difformità, sulle quali sono in corso gli ulteriori accertamenti di competenza.

Nel corso dei controlli è stato inoltre verificato un distributore automatico H24 che, alle 22.45, consentiva ancora l’acquisto di bevande alcoliche, in violazione dell’ordinanza comunale vigente. Anche in questo caso sono stati avviati i conseguenti provvedimenti sanzionatori.