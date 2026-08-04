Droghe o alcol alla guida, la Polizia Stradale potenzia i controlli: raffica di patenti ritirate

Genova. Anche la Polizia Stradale ha potenziato i controlli con l’entrata nel vivo della stagione estiva.

I servizi sono stati aumentati soprattutto nei fine settimana per intercettare eventuali persone alla guida di auto o moto ubriache e prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Gli agenti hanno pattugliato l’intero territorio provinciale, da levante a ponente, dalle zone costiere all’entroterra, concentrandosi sulle aree della movida e sulla rete autostradale.

Nel corso del weekend appena terminato sono stati molti i ragazzi sottoposti a ad alcol test, con diverse violazioni accertate e ritiro di patenti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di stupefacenti. Un giovane motociclista è stato bloccato mentre procedeva a zigzag in strada, controllato ed è risultato avere un tasso alcolemico superiore a 2 g/l. È stato dunque denunciato.