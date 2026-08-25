Da Pegli a Sampierdarena, raffica di controlli della polizia nel ponente

Genova. Prosegue l’attività di controllo del territorio nel ponente genovese da parte della polizia.

Nel pomeriggio di lunedì il servizio, coordinato dal commissariato Sestri con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, si è concentrato nella zona compresa tra via Travi, via Bancheri, via Sestri e via Merano, oggetto di esposti per la commissione di reati predatori. Le pattuglie hanno anche effettuato un controllo in via Cibrario, alla Marina di Sestri e in via Cerruti, zone segnalate per la presenza di persone solite bivaccare consumando sostanze alcoliche. Gli agenti hanno pattugliato anche le spiagge di Multedo e Pegli, oggetto di numerosi esposti e segnalazioni di residenti ed esercenti.

Martedì mattina il servizio si è concentrato sulle spiagge di Pegli e Voltri. A Pegli sono state controllate le zone del Libeccio e della spiaggia di Multedo senza riscontrare particolari criticità, mentre nella zona di Voltri l’attenzione del dispositivo si è concentrata in via Don Giovanni Verità dove è stato controllato un cittadino albanese di 49 anni, privo di documenti, che aveva a suo carico un rintraccio per la notifica di un provvedimento di ammonimento.

In stazione a Voltri i poliziotti, dopo aver controllato la zona di via Cerruti, hanno effettuato un controllo appiedato nel centro di Sestri Ponente ed in particolare in via Sestri, via Bancheri, via Travi, via Ciro Menotti, Largo Giuseppe Canegallo e piazza Nicolò Macchiavelli.

L’ultima zona controllata è stata quella di Sampierdarena dove sono state pattugliate le vie principali, Via Avio, Piazza Vittorio Veneto, via Stefano Canzio e nei pressi della Stazione Ferroviaria di Sampierdarena dove è stato identificato un ecuadoriano di 33 anni, anch’egli con a carico un rintraccio per la notifica di un provvedimento di ammonimento. Nel complesso, durante il servizio, sono state identificate 90 persone.