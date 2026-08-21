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Sanzioni

Controlli della polizia tra Quinto e Nervi, multa da 4mila euro per un’hamburgeria

Durante l’attività sono stati controllati due esercizi commerciali, un pub a Priaruggia e un altro locale a Nervi

controlli polizia

Genova. Gli agenti della polizia genovese di Stato di Genova sono stati impegnati nei giorni scorso in un servizio di controllo el territorio nel levante genovese.

Durante l’attività sono stati controllati due esercizi commerciali: un pub a Priaruggia ed un’hamburgeria da asporto a Nervi, quest’ultima sanzionata per circa 4000 euro per inadempienza delle norme igienico sanitarie delle attrezzature e nei locali di preparazione degli alimenti.

L’attività è stata coordinata da operatori del commissariato Nervi e ha visto l’impiego di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Liguria, del team cinofilo antidroga dell’U.P.G. e S.P. e di personale della ASL 3- Igiene degli Alimenti e della Nutrizione.

Nel complesso, durante il servizio, sono state identificate 31 persone.

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